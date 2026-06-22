Cámara de Comercio de Park City: Un invierno con poca nieve impulsa el aumento de visitantes en el verano

La ocupación hotelera en la zona de Park City durante los meses de marzo y abril registró una caída de casi el 25% en comparación con el año anterior .

Sin embargo, esa cifra repuntó drásticamente en mayo: las tasas de ocupación aumentaron un 22% en relación con 2025, de acuerdo con la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City (Park City Chamber of Commerce and Visitors Bureau).

Dan Howard, representante de la oficina, señaló que las cifras de ocupación en mayo suelen ser "inciertas", ya que las actividades recreativas de verano deben esperar a que se derrita la nieve. No obstante, este año la nieve no permaneció por mucho tiempo, lo que permitió a los residentes y visitantes comenzar a andar en bicicleta y hacer senderismo en las rutas de la zona de manera anticipada.

Howard informó que los números de junio ya muestran un incremento del 2% interanual.

"Mucha gente no vino durante el invierno porque sabía que las condiciones no eran las que buscaban, pero de igual manera desean estar en las montañas", explicó en el programa Local News Hour de KPCW el 22 de junio . "Por lo tanto, estamos registrando reservas anticipadas para el verano que muestran incrementos año tras año".

La oferta artística local también está atrayendo visitantes, según mencionó Howard, destacando la serie de conciertos al aire libre de Deer Valley (Deer Valley Outdoor Concert Series), el Festival de Artes Kimball (Kimball Arts Festival) y las presentaciones de la Ópera de Park City (Park City Opera).

La proyección para los próximos seis meses también resulta prometedora.

Dado que los centros turísticos locales calificaron el flojo invierno de esta temporada como una anomalía, Howard indicó que los turistas de fuera de la ciudad ya están reservando con anticipación para el invierno de 2026-2027.

"La gente ya está apostando a eso. No tuvieron lo que querían el invierno pasado, así que están aprovechando esas reservas tempranas", comentó. "Es una excelente noticia, ya que tenemos algunos ingresos que recuperar".

A pesar de que la ocupación de los últimos seis meses se contrajo más de un 12% en comparación con el año pasado, las previsiones para los próximos seis meses reflejan un alza del 2%.

Asimismo, la tarifa promedio por noche de hospedaje para los siguientes seis meses se incrementó un 3.7%, situándose en 395 dólares.

Artículo traducido por María Camperos