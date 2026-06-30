Park City construirá un sendero de seis pies en Three Kings Drive

Park City inauguró en 2025 un sendero de 12 pies en Thaynes Canyon Drive , lo que brindó acceso peatonal a esta calle residencial que antes no contaba con aceras.

La siguiente fase del proyecto tenía como objetivo conectar este sendero de uso múltiple con Three Kings Drive. Sin embargo, durante la reunión del Concejo Municipal de Park City celebrada el 25 de junio, el personal recomendó instalar en su lugar una acera de seis pies.

La gerente de Planificación de Transporte, Julia Collins, explicó que esto se debe a que los comentarios de los residentes favorecieron un sendero más estrecho y de menor impacto.

"El hecho de separar a los peatones de la vía, colocar señalización para ciclistas y concientización vial en la calle, reducir el ancho de la calzada en puntos específicos para dar espacio a la acera y aplicar medidas de moderación del tráfico, contribuye a mitigar los impactos en el vecindario", señaló.

El personal recomienda instalar la acera a lo largo del costado este de la vía, así como reducir el ancho de Three Kings en ciertas ubicaciones para minimizar las afectaciones a las propiedades colindantes.

Algunos concejales y el alcalde expresaron su preocupación por la transición del sendero de 12 pies a uno de la mitad de su tamaño, pero valoraron que el personal tomara en cuenta la opinión del público.

El concejo dio la instrucción de avanzar con el proceso del diseño final. El proyecto está financiado mediante subvenciones del condado de Summit y del Departamento de Transporte de Utah.

Se prevé que la construcción comience en 2027.

Artículo traducido por María Camperos

