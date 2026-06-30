Los residentes pagarán por la respuesta de emergencia si causan un incendio el 4 de julio

El espectáculo profesional de fuegos artificiales de Midway también fue cancelado.

El jefe del Distrito de Bomberos de Wasatch, Eric Hales, explicó que después de que el gobernador emitiera una orden ejecutiva prohibiendo los fuegos artificiales en todo el estado, las autoridades locales trabajaron para determinar la manera más segura de conmemorar la festividad del Cuatro de Julio.

Heber City consideró la posibilidad de habilitar zonas especiales para el uso de pirotecnia, pero posteriormente determinó que el riesgo era demasiado alto.

"Si nosotros [Heber] hubiéramos sido la única zona del Wasatch Back autorizada para encender fuegos artificiales, habríamos recibido a muchísimos amigos y vecinos de las áreas circundantes en nuestra localidad, y logísticamente eso habría sido muy difícil para todos, desde obras públicas y las fuerzas del orden hasta el distrito de bomberos", señaló Hales el 29 de junio en el programa "Local News Hour" de KPCW .

La alcaldesa de Heber City, Heidi Franco, anunció la prohibición en toda la ciudad el pasado 26 de junio.

El guardabosques contra incendios, Troy Morgan, advirtió que habrá sanciones severas para cualquiera que vulnere la ley, incluyendo un cargo por delito menor, una multa de 1,000 dólares y hasta seis meses de cárcel.

"La otra cuestión que la gente debe entender es que no se trata solo de una multa o de ir a la cárcel", afirmó. "Si llegan a provocar un incendio, se les responsabilizará de todos y cada uno de los costos de extinción y de los daños relacionados con el siniestro; y sabemos bien que estos incendios forestales catastróficos pueden costar decenas de millones de dólares. Así que, realmente, no vale la pena correr el riesgo".

A pesar de la prohibición, todavía quedan puestos de fuegos artificiales en el condado. Morgan aclaró que los líderes locales no tienen la facultad de prohibir la venta de pirotecnia, sino únicamente de regular su uso.

"Si salen y compran fuegos artificiales, hay otras épocas del año —como la víspera de Año Nuevo— en las que sí se pueden detonar", comentó. "No sean demasiado duros con los puestos de fuegos artificiales. Muchos de ellos tienen contratos y están obligados a abrir debido a esos compromisos".

En Utah, los fuegos artificiales ya están prohibidos fuera de los periodos festivos específicos. En el verano, dichos periodos comprenden del 2 al 5 de julio por el Día de la Independencia y del 22 al 25 de julio por el Día del Pionero.

Las autoridades evaluarán nuevamente los riesgos de la pirotecnia antes del Día del Pionero.

Para reportar el uso ilegal de fuegos artificiales, Hales indicó que los residentes de la zona deben llamar al número de despacho para casos que no sean de emergencia, el cual es 435-654-1411.

No obstante, se debe llamar al 911 de inmediato si se observa humo o fuego.

Artículo traducido por María Camperos

