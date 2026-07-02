Los espectáculos de drones reemplazan a los fuegos artificiales ante el creciente temor a los incendios forestales

Hasta la fecha en lo que va del año, los incendios forestales han calcinado casi 312,000 acres en el "Estado Colmena" (Beehive State), de acuerdo con Utah Fire Info . De los 390 incendios activos, el 56% ha sido provocado por el ser humano.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró el estado de emergencia el 25 de junio debido al riesgo de incendios forestales, imponiendo una prohibición temporal al uso de fuegos artificiales en todo el estado. Aunque los municipios todavía pueden autorizar ciertas zonas para la pirotecnia, esta ha quedado completamente prohibida en toda la región de Wasatch Back .

Con las festividades del Cuatro de Julio a la vuelta de la esquina este fin de semana, Scott Linzer señala que su empresa, Skyworx Drone Shows , ha registrado una avalancha de solicitudes, a pesar de que tienen todo agotado desde hace unos tres meses.

"Nunca había visto una demanda de drones y espectáculos de drones tan alta como la de este año", afirmó el 29 de junio en el programa "Mountain Money" de KPCW .

Skyworx se fundó hace siete años y realiza unos 200 espectáculos anuales, que abarcan desde festivales de música y fiestas de revelación de género hasta el Super Bowl.

Linzer detalló que Skyworx presentará 14 espectáculos para la celebración del Cuatro de Julio, incluyendo tres en Canyons Village de Park City . Durante los últimos años, la empresa ha sustituido el espectáculo pirotécnico del 4 de julio en Park City para prevenir incendios.

Linzer explicó que el mercado de los drones ha crecido de forma exponencial al ser reconocidos como una mejor alternativa a los fuegos artificiales.

"La pirotecnia en condiciones de sequía o en climas áridos realmente representa un problema, y me parece que hoy en día hay demasiadas noticias que reflejan las complicaciones de lanzar fuegos artificiales", comentó.

Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) , los fuegos artificiales provocan alrededor de 19,500 incendios al año y miles de heridos. Además, ahuyentan a las aves de sus sitios de pernocta y anidación, pueden alterar la reproducción animal y contribuyen a la contaminación del suelo, el agua y el aire, según demuestra un estudio de 2023 publicado en la revista Pacific Conservation Biology .

Linzer añadió que el ruido de la pirotecnia también afecta a los animales domésticos y a las personas que padecen trastorno de estrés postraumático.

Por el contrario, destacó que los drones son más ecológicos, más seguros y no se escuchan a kilómetros de distancia.

"Utilizamos una marca llamada Damoda, proveniente de Asia, que cuenta con un historial de seguridad incomparable", señaló Linzer. "Si alguna vez llegan a fallar... de hecho despliegan un paracaídas y flotan de regreso a la tierra".

En caso de un mal funcionamiento, Linzer indicó que los drones pueden reemplazar fácilmente los "píxeles" faltantes en la formación.

Asimismo, Linzer afirmó que la tecnología se ha vuelto mucho más avanzada, permitiendo que vuelen más rápido y brillen con más intensidad que nunca.

Anticipa que la industria de los drones seguirá creciendo y que probablemente se expandirá de los espectáculos hacia la publicidad, convirtiéndose en el espectacular o valla publicitaria del futuro.

Artículo traducido por María Camperos.