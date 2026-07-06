Rob Lea, de Park City, impone récord mundial al completar el desafío de las "Siete Dobles"

La travesía comenzó hace 17 años, cuando Rob Lea alcanzó la cima de la montaña más alta de Sudamérica, el Aconcagua, en 2009. Una década después, completó el primero de sus nados de los Siete Mares. El pasado 30 de junio finalizó el desafío tras cruzar a nado el estrecho de Tsugaru en Japón.

"Este ha sido un proyecto a largo plazo que me llevó a viajar por todo el mundo y a probar diferentes disciplinas, pero también a conocer culturas y vivir todo tipo de aventuras increíbles", comentó Lea el 6 de julio en el programa "Local News Hour" de KPCW . "Así que terminarlo te deja un sentimiento agridulce. Es una de esas listas de pendientes en las que ansías tachar el siguiente objetivo, y ahora ya no me queda ninguno por marcar; es emocionante haber concluido, pero voy a extrañar esa lista".

Nador y atleta de resistencia de toda la vida, Lea relató que la idea tomó forma mientras se recuperaba de una lesión de tobillo y buscaba un nuevo reto.

"Literalmente, sentado en la camilla del médico, decidí que iba a cruzar a nado el canal de la Mancha", recordó. "He sido nadador toda mi vida y, aunque había hecho algo de natación en aguas abiertas por mi experiencia en el triatlón, nunca había hecho nada en mar abierto de la magnitud del canal de la Mancha".

Al investigar sobre esta hazaña, descubrió que solo nueve personas habían logrado tanto el cruce del canal de la Mancha como la ascensión al monte Everest. Se propuso entonces lograr ambas metas en un mismo año calendario, un desafío conocido como el Peak and Pond Challenge. Ese mismo año, aprovechando su experiencia en el triatlón, también cruzó los Estados Unidos en bicicleta.

Lea le dio el crédito a su esposa, la esquiadora profesional y montañista Caroline Gleich, por inspirarlo a soñar en grande. Gleich se convirtió en la primera mujer —y la cuarta persona en la historia— en descender en esquíes las 90 rutas de la Chuting Gallery, una célebre colección de descensos de esquí en las montañas Wasatch.

"No creo que jamás se me hubiera ocurrido este desafío sin la influencia de Caroline", afirmó. "Ella es una gran inspiración y siempre sueña en grande".

Asimismo, agradeció el respaldo de su equipo a lo largo de este viaje de casi dos décadas.

A pesar de que no existe un único organismo oficial que regule las Siete Cumbres, los expertos en montañismo calculan que menos de 1 000 personas han completado el desafío con éxito. Lea también estimó que es la persona número 46 en completar el circuito de los Siete Mares.

El estrecho de Tsugaru resultó ser su mayor reto logístico. Fue el único de sus 14 grandes ascensos y cruces de canales que no logró completar en el primer intento. Explicó que las mareas, las corrientes y el clima hacen que la natación en canales de aguas abiertas sea especialmente impredecible.

Sin embargo, el nado más peligroso fue el cruce de Molokai a Oahu en Hawái. El esfuerzo de 14 horas lo dejó hospitalizado a causa de un edema pulmonar inducido por la natación, o SIPE.

"Al final de ese nado, pensé que me estaba ahogando. Sentía que el corazón me salía del pecho y, literalmente, cuando me faltaban un par de cientos de metros para terminar después de haber nadado más de 14 horas, no sabía si iba a lograr llegar a la orilla", confesó. "Logré llegar, pero me mandó al hospital, así que diría que ese fue el que más me puso a prueba".

Lea comentó que la gente suele debatir si es más difícil escalar el monte Everest o nadar el canal de la Mancha. Aunque los nados pueden representar un peligro más inmediato, señaló que recuperarse del Everest fue a fin de cuentas más desgastante debido a las semanas que pasó a una altitud extrema, en la "zona de la muerte".

"Básicamente, tu cuerpo se va consumiendo a sí mismo y muriendo lentamente, por lo que al regresar realmente necesitas nutrir tu organismo", explicó. "Definitivamente me tomó unas cuantas semanas volver a sentirme normal. Con los nados suelo recuperarme relativamente rápido; después de Molokai, en cambio, necesité unos buenos dos o tres meses de recuperación porque creo que me dañé un poco los pulmones con el edema, así que tomó un poco de tiempo".

Lea aún no ha pensado en cuál será su próximo proyecto, pero adelantó que él y Caroline correrán el maratón de Nueva York el próximo 1 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.

