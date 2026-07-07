El senador Curtis hace una parada en el condado de Summit durante su caminata de 250 millas del 4 de julio

El senador John Curtis caminó por la calle Main Street de Kamas el jueves por la mañana alrededor de las 10 a.m., vestido con una camisa a cuadros rojos, blancos y azules, zapatos resistentes para caminar y pantalones de senderismo.

Era el séptimo día de su caminata de 250 millas para conmemorar el 250.º aniversario de los Estados Unidos . El republicano afirmó que emprendió este viaje para hacer que el Cuatro de Julio de este año fuera especial.

"Hace varias semanas estaba contemplando el Cuatro de Julio y cómo celebrábamos nuestro 250.º aniversario, y simplemente me dije a mí mismo: 'No puedo dejar que esto pase como un Cuatro de Julio cualquiera'", expresó Curtis.

Por ello, decidió caminar 250 millas, comenzando en el pueblo natal de su madre, Dingle, en Idaho.

Curtis señaló que era un punto de partida natural. El pueblo se encuentra a solo siete millas de la frontera con Utah y es un lugar del que guarda entrañables recuerdos. Visitaba la zona con frecuencia cuando era niño y escuchaba historias de sus antepasados pioneros que se establecieron en la región.

Algunos de sus primos aún viven en el pueblo y Curtis comentó que fueron a despedirlo.

"Trajeron algunos objetos de la época de los pioneros, y uno de mis primos me regaló esta canica que encontraron en una de las casas antiguas cuando la remodelaron", relató. "Nadie sabe con certeza su origen ni su antigüedad, pero simbólicamente representa esa era para mí".

Kristine Weller / KPCW El senador estadounidense John Curtis camina por la calle Main Street de Kamas junto a miembros de su personal y de seguridad el jueves 2 de julio, como parte de su caminata de 250 millas para conmemorar el 250.º aniversario de los Estados Unidos.

Más de 200 millas después, pasó por el condado de Summit.

Curtis ha comenzado cada día alrededor de las 4:30 a.m., disfrutando del amanecer mientras camina por zonas de Utah que nunca antes había visitado. A veces, los residentes locales lo acompañaban durante algunas millas; en otras ocasiones, se detenía a charlar con funcionarios electos.

En algunas de las paradas, unos cuantos afortunados recibieron un par de calcetines rojos, blancos y azules de parte del senador júnior, cada uno con su nombre y su rostro bordados en el diseño.

Gran parte de la ruta se ha desarrollado en zonas rurales del estado por motivos de seguridad, por lo que Curtis mencionó que también ha conversado con muchos ganaderos y agricultores. Señaló que ellos enfatizaron el valor del trabajo duro, la diligencia y la familia, así como la fe y la libertad.

"Cuando empezamos esta caminata, sabíamos que queríamos destacar los valores, no solo de los fundadores de nuestro país, sino también de los fundadores de nuestro estado, y las personas que he visto son simplemente grandes ejemplos de esos valores", afirmó.

La caminata también le ha dado a Curtis tiempo para reflexionar sobre casi una década de servicio en el Congreso. Fue elegido en 2017 para representar al 3.er distrito congresional de Utah —el cual incluye los condados de Summit y Wasatch— en la Cámara de Representantes de los EE. UU. Luego, en 2024, ganó las elecciones para reemplazar al senador estadounidense saliente Mitt Romney, también republicano.

Kristine Weller / KPCW El senador estadounidense John Curtis, quien representa a Utah, está realizando una caminata de 250 millas en honor al 250.º aniversario de los Estados Unidos. Durante el trayecto, repartió calcetines conmemorativos que llevan su nombre y su rostro bordados en el diseño.

Con los incendios forestales arrasando el estado y las condiciones de sequía persistiendo en todo el oeste, Curtis comentó que, de manera natural, ha pensado en el agua y en los $1,000 millones que el presidente Donald Trump solicitó para restaurar el Great Salt Lake .

"Formo parte del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, el cual tiene mucho que ver con esto, y hemos hecho bastante", señaló. "Estamos apoyando con el compromiso de $1,000 millones por parte del presidente, pero quiero hacer aún más".

Curtis también ha reflexionado sobre los 250 años de los Estados Unidos y cómo se relacionan con el clima político actual.

Mencionó que es fácil sentirse abrumado por los problemas que enfrenta el país y olvidar que la nación ha superado situaciones peores.

Curtis relató que cuando estaba creciendo, la inflación era mucho más alta. El país también vivió momentos de gran división durante la guerra de Vietnam.

"Y aun así logramos superar esos períodos porque somos un gran país, tenemos una gran Constitución y contamos con gente maravillosa", afirmó. "De hecho, creo que vienen días mejores".

Tras pasar por el valle de Kamas, Curtis se dirigió hacia el sur con rumbo a Heber City.

Concluirá su caminata de 250 millas el Cuatro de Julio en el Stadium of Fire en Provo. Allí ofrecerá unas palabras antes de que den inicio las celebraciones por el Día de la Independencia.

Artículo traducido por María Camperos.

