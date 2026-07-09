Heber aplaza decisión sobre distrito fiscal especial para financiar infraestructura de Highlands

Highlands es una comunidad de más de 800 viviendas actualmente en construcción cerca del campus Wasatch de la Universidad Utah Valley, al norte del centro de Heber.

Los desarrolladores quieren utilizar distritos de infraestructura pública, o PID (por sus siglas en inglés), para ayudar a financiar elementos como vialidades y servicios públicos en el vecindario.

Los PID permiten a los desarrolladores emitir bonos para cubrir los costos de infraestructura. Posteriormente, dichos bonos son liquidados mediante evaluaciones especiales o impuestos a la propiedad pagados por quienes adquieren bienes raíces dentro del distrito.

Max Martin, en representación del desarrollador, señaló en una reunión el martes 7 de julio que los PID ayudarán a reducir los precios de las viviendas y a fomentar la oferta de vivienda asequible en el vecindario.

"La vivienda accesible es nuestro principal objetivo", afirmó. "No existe ninguna responsabilidad legal ni riesgo para la ciudad con este PID".

Martin estimó que con el PID las viviendas serían aproximadamente $40,000 dólares más baratas, y los compradores verían un ahorro de un poco más de $800 dólares al año.

Sin embargo, los impuestos a la propiedad serían más caros: alrededor de $430 dólares al mes con un PID, en comparación con aproximadamente $300 dólares mensuales sin este.

El desarrollo residencial incluirá 55 casas adosadas de precio asequible.

Se estima que la infraestructura costará $40 millones de dólares, pero los desarrolladores prevén utilizar los PID para cubrir un poco más de la mitad de esa cantidad, alrededor de $22 millones.

Además, entre el 5% y el 10% del dinero de los bonos se reservaría para mejoras públicas, tales como comodidades para el parque del vecindario o la extensión del sendero pavimentado a lo largo de la ruta U.S. 40.

La alcaldesa Heidi Franco manifestó que deseaba ver una lista específica de cómo se gastarían los bonos, pero el concejal Aaron Cheatwood señaló que la estructura de este PID luce diferente a la de otros proyectos que la ciudad ha implementado, como Jordanelle Ridge .

"No hay un beneficio público directo", comentó. "Están reduciendo el costo de la infraestructura real y, como resultado, pueden permitirse construir viviendas por menos dinero".

Los miembros del concejo han mostrado reacciones encontradas ante la propuesta.

Algunos residentes locales expresaron su preocupación por los PID durante la sección de audiencias públicas de la tarde.

Russ Funk habló a título personal como residente del condado, y no en su calidad de ingeniero de la ciudad. Manifestó su inquietud sobre si los PID realmente cumplirán con la promesa de reducir el precio de las viviendas.

"Esta gente ha venido a decir: 'Vamos a ayudar con la accesibilidad económica. Tomaremos ese subsidio y se lo devolveremos a los propietarios de las viviendas'", señaló. "Lo único que creo que quiero decir es que debemos asegurarnos de que haya algo en el acuerdo o en los documentos que obligue a cumplir con eso".

Por su parte, Linda Middleton expresó su preocupación por el impacto ambiental de todo el nuevo desarrollo inmobiliario en el valle.

El concejo no tomó ninguna decisión el martes y analizará los planes nuevamente el 21 de julio.

La municipalidad de Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.