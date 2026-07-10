La modernización de las instalaciones atléticas del Distrito Escolar de Park City estará terminada para octubre

La construcción de las instalaciones deportivas del Distrito Escolar de Park City ha estado en marcha desde el verano de 2025.

Tras un incidente de vertido ilegal de aguas subterráneas , problemas con suelo contaminado y otros retrasos en la obra , ahora se prevé que el proyecto esté completamente terminado para octubre.

El campo de fútbol americano Dozier, ubicado al oeste de la Escuela Secundaria de Park City (Park City High School), está siendo renovado con una nueva pista de atletismo, pasto sintético y un edificio de concesiones. Durante un recorrido por el lugar el miércoles, el gerente del proyecto, JD Simmons, señaló que el campo de fútbol estará listo para el primer partido en casa del equipo a finales de agosto.

Se suponía que el campo estaría terminado antes, pero Simmons explicó que la pista inconclusa ha retrasado el avance.

Connor Thomas / KPCW La pista de atletismo que rodea el campo de fútbol americano Dozier del Distrito Escolar de Park City, mostrada el 8 de julio de 2026.

"Simplemente no hay movimiento, porque realmente no se puede acceder a ella", afirmó. "Se puede caminar por encima con zapatos y demás, pero obviamente no se puede operar maquinaria pesada de un extremo a otro".

Eso significa que el avance en el edificio que albergará las concesiones, los sanitarios y los vestidores también se ha estancado. Es probable que la cabina de prensa no esté lista para el primer partido de fútbol americano, pero se espera que la construcción en Dozier concluya en septiembre.

La superintendente Lyndsay Huntsman señaló que las nuevas instalaciones mejorarán la experiencia tanto de los espectadores como de los jugadores.

"Al poder acceder a instalaciones modernizadas y mejoradas, ya sean los baños, las concesiones o el poder caminar alrededor de la pista sin pisar la pista física en sí, preveo ver una mayor asistencia por parte de los miembros de la comunidad", comentó.

En el sector este, se están construyendo dos campos de fútbol, ocho canchas de tenis y un campo de béisbol y sófbol en el terreno donde antes se encontraba la Escuela Secundaria Básica Treasure Mountain (Treasure Mountain Junior High). El área llevará por nombre Complejo Deportivo Treasure Mountain (Treasure Mountain Sports Complex).

Connor Thomas / KPCW Los trabajos de construcción continúan en el plan maestro de instalaciones atléticas del Distrito Escolar de Park City el 8 de julio de 2026.

El campo de sófbol ya está terminado. El pasto sintético se colocará en los campos de fútbol y béisbol durante la primera semana de agosto. Los campos de superficie sintética se pueden limpiar con palas quitanieves, lo que permitirá a los equipos comenzar a utilizarlos más temprano en la temporada.

Se espera que las instalaciones de concesiones y sanitarios de ese sector queden terminadas en septiembre.

El complejo enfrentó algunos contratiempos debido al suelo contaminado, el cual está presente en todo Park City como consecuencia del pasado minero de la zona. La tierra que exceda los límites permitidos por el estado será trasladada a un vertedero al sur de Provo. Por otro lado, el suelo del sitio clasificado como no peligroso se volverá a enterrar y se convertirá en un talud o berma alrededor de las canchas.

Las canchas de tenis son la última fase del proyecto. Simmons prevé que estarán listas en octubre.

Connor Thomas, de KPCW, colaboró con este informe.

Artículo traducido por María Camperos.

