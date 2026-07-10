Residentes de Park City expresan oposición y apoyo a Bonanza Park en la primera audiencia pública desde su aprobación

Los residentes de Park City llenaron la sala del concejo en el ayuntamiento el miércoles por la noche para compartir sus opiniones sobre los planes para el terreno de 5 acres de Bonanza Park . Durante una hora y media, decenas de personas manifestaron su oposición en la reunión de la Comisión de Planificación de Park City, mientras que un pequeño grupo mostró su apoyo.

Esta fue la primera audiencia pública desde que el Concejo Municipal de Park City dio luz verde a los planes de Bonanza en marzo .

Según lo propuesto, el sitio se convertiría en un desarrollo de uso mixto con viviendas asequibles, casi 2 acres de espacio abierto e instalaciones para restaurantes, cafeterías y espacios artísticos.

Antes de abrir el espacio para los comentarios del público, la presidenta de la comisión, Christin Van Dine, recordó a los residentes que los comisionados no son los encargados de formular políticas. Solo el Concejo Municipal de Park City puede dar marcha atrás a los planes por completo.

"Estamos procesando la solicitud que tenemos ante nosotros, así que limiten sus comentarios a la solicitud que estamos evaluando y a los puntos que hemos abordado esta noche", señaló.

La comisión recibió alrededor de 70 comentarios, ya sea en persona o por correo electrónico.

Casi 50 comentarios se opusieron a los planes. Muchos de ellos provinieron de un grupo organizado de manera informal llamado Place PC , el cual aboga en su lugar por mantener el espacio abierto.

Charlotte O'Connell mencionó que no se opone a la vivienda asequible, pero considera que Bonanza es el lugar equivocado para ella.

"Como dice todo el mundo que se va a oponer, debemos tener cuidado con este único pequeño parque que tenemos", afirmó. "Hay muchos espacios donde podemos construir viviendas si es que todavía las necesitamos".

Marianne Birch Jensen escribió al concejo expresando que no desea más viviendas asequibles en Park City. "Quien no pueda permitirse vivir aquí, no debería hacerlo", escribió.

Alrededor de 10 personas compartieron su respaldo al proyecto. Dan Dillard, un técnico de farmacia local, señaló que la fuerza laboral —maestros, enfermeros, meseros— también merece vivir en Park City. Instó a la comisión a valorar los servicios comunitarios vitales y no solo el espacio abierto.

"Los hilos del tejido que hacen de Park City lo que es incluyen a la fuerza laboral", expresó. "No quiero ser simplemente una imagen gris en el fondo de los servicios que ustedes necesitan. Quiero ser parte de esta comunidad. Quiero caminar al trabajo".

Otros partidarios enfatizaron la importancia de la vivienda asequible.

Un pequeño grupo adoptó una postura más neutral, sugiriendo modificaciones a la altura propuesta para los edificios, solicitando más espacios para las artes y compartiendo sus inquietudes sobre el tráfico.

La comisión no llegó a una decisión el miércoles sobre si otorgará una excepción de altura por encima del máximo de 35 pies permitido por la zonificación .

Los residentes tendrán más oportunidades para presentar sus comentarios los días 12 y 26 de agosto. La comisión analizará la altura de los edificios, el estacionamiento y el transporte en esas reuniones.

La municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

