Un grupo inicia una petición para detener el proyecto de Bonanza Park

Un grupo de residentes llamado Place PC ha iniciado una petición para evitar que el proyecto de 5 acres (unas 2 hectáreas) de Bonanza Park siga adelante.

Según lo propuesto, el sitio se convertiría en un desarrollo de uso mixto con viviendas asequibles, casi 2 acres de espacio abierto e instalaciones para restaurantes, cafeterías y actividades artísticas.

Kelly Pfaf, integrante del grupo, señaló que Place PC aboga por una mayor cantidad de áreas verdes en el lugar. Algunos miembros desean que la totalidad de las 5 hectáreas se convierta en un parque. Sostienen que el espacio abierto presenta demasiadas aceras y que los edificios obstruirán las vistas a las montañas. Otros también solicitan más espacios destinados al arte.

"Queremos que sea un lugar activo", comentó el 11 de julio en el programa Local News Hour de KPCW. "Nos imaginamos algo como un área de juegos, tal vez con elementos naturales para los niños. También visualizamos un gran edificio de arte para que los artistas puedan crear, vender y compartir sus obras".

Por su parte, Tom Seitz mencionó que el grupo apoya la vivienda para la fuerza laboral local, pero considera que Bonanza Park no es el lugar adecuado para ello. La propuesta contempla 106 unidades, de las cuales 88 son de costo asequible.

"La congestión que hay en esa zona, especialmente no solo en ciertas temporadas sino cada tarde y cada mañana, empezó a indicar que podría haber un mejor destino para este terreno", expresó.

La concejal Tana Toly señaló que no ve la necesidad de construir otro parque; el City Park, cerca de Old Town, nunca está muy concurrido. Indicó que parece que Place PC y otros residentes locales lo que realmente desean es ver más espacios de reunión con programación de actividades, que es precisamente lo que ofrecerá Bonanza Park.

El espacio abierto de la propuesta incluye un área de juegos, cerca de 8,000 pies cuadrados de espacio artístico, un pequeño anfiteatro y una zona de césped para albergar conciertos, arte pop, clases de yoga y más.

"Me imagino que en el invierno podríamos trasladar allí algo como el Silly Market y tener un mercado navideño", comentó el 11 de julio en Local News Hour de KPCW . "La idea es que todo el lugar cuente con actividades programadas para ayudarnos también a diversificar nuestra economía".

Toly añadió que la propuesta también se diseñó con base en decenas de audiencias públicas y una encuesta realizada a más de 1,500 residentes. Ese proceso, detalló, reveló que los habitantes de Park City desean un desarrollo de uso mixto en esos 5 acres que incluya áreas verdes, elementos artísticos y culturales, y viviendas asequibles.

"Si no podemos construir viviendas aquí, si no podemos construir un espacio para la comunidad aquí, en una zona industrial donde en realidad no hay residentes directamente afectados, entonces no sé dónde se podrán construir viviendas en esta comunidad", expresó Toly. "Lo hemos intentado en todas partes, y en todas partes hay oposición".

La Comisión de Planificación de Park City se encuentra revisando los planos de Bonanza para garantizar que cumplan con las normas municipales. Habrá al menos dos oportunidades más para que los residentes locales den su opinión sobre el proyecto en las reuniones programadas para el 12 y el 26 de agosto.

El Gobierno Municipal de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

