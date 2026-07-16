Oficial de audiencias revisará la apelación contra la modernización de telesillas en Park City Mountain

La Comisión de Planificación de Park City aprobó el 27 de mayo la modernización de los telesillas Silverlode, Eagle y Eaglet de Park City Mountain. Posteriormente, el 8 de junio, seis residentes de la zona de Park City apelaron la decisión bajo el argumento de que las mejoras aumentarán la saturación y las condiciones peligrosas en el complejo turístico.

Ahora, un oficial de audiencias administrativas de Park City está programado para revisar dicha apelación durante una audiencia virtual el jueves 16 de julio a las 10:00 a.m.

Las mejoras contemplan la ampliación del Silverlode Express, que pasará de ser un telesilla desembragable de seis pasajeros a uno con capacidad para ocho. Por su parte, los telesillas Eagle y Eaglet, con 30 años de antigüedad, serán reemplazados por un telesilla desembragable de seis pasajeros y una estación a mitad de la montaña.

Los apelantes sostienen que la comisión de planificación ignoró de manera ilegal las pruebas que demostraban que los cambios contribuirían a crear condiciones inseguras y de saturación en las pistas conectadas por Silverlode y Eagle. La apelación señala que los comisionados deberían tomar en cuenta los cálculos de la propia estación sobre la cantidad de esquiadores y practicantes de snowboard que la montaña puede albergar.

Esto se conoce como la "capacidad de carga óptima" (o CCC, por sus siglas en inglés, Comfortable Carrying Capacity), una métrica que tuvo un papel protagónico en el primer intento de Park City Mountain por renovar Silverlode, Eagle y Eaglet en 2022.

En aquella ocasión, cuatro residentes lograron revocar la aprobación inicial del departamento de planificación, lo que desencadenó tres años de litigios legales .

En esta oportunidad, el complejo turístico no proporcionó a la comisión de planificación la información sobre la CCC. El abogado de la ciudad, Mark Harrington, señaló que no era necesario hacerlo, ya que Park City Mountain se sometió este año a un proceso de planificación distinto al de hace cuatro años.

De acuerdo con el municipio de Park City, la revisión se limitará únicamente a la información presentada en las reuniones de la comisión de planificación.

No se aceptarán nuevos comentarios del público. Solo podrán hacer uso de la palabra los apelantes, los representantes de Park City Mountain, el personal de la ciudad y los abogados de las partes involucradas.

El Municipio de Park City y la fundación EpicPromise de Vail Resorts brindan apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

