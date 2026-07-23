Los habitantes de Park City recuerdan el incendio del Silver King Coalition 45 años después

El 20 de julio de 1981, el padre de Jillbette Fletcher, de entonces 13 años, la despertó sobresaltado alrededor de las 4:30 a. m. Fue en ese momento cuando sintió el olor a humo que entraba por las ventanas abiertas.

El edificio de la mina Silver King Coalition, de 85 pies (26 metros) de altura y ubicado justo al lado de su casa en Park Avenue, estaba envuelto en llamas.

Fletcher recordó que el miedo la invadió al ver la escena.

"Tienes un edificio de, qué te digo, ocho pisos en llamas junto a la casa de tu familia, que es solo una estructura de madera de dos pisos", comentó. "No era solo que una parte estuviera ardiendo; todo el edificio estaba en llamas. Ardió como una paja".

Pronto comenzaron a sonar las sirenas y la comunidad se puso en acción. Los bomberos voluntarios de Park City empezaron a alertar a los vecinos mientras llegaban equipos de bomberos de Heber, Kamas y Coalville para prestar apoyo, según un relato publicado en el sitio web del Museo de Park City .

Jillbette Fletcher contó que su padre les dijo a ella y a su madre, Peggy Fletcher, que reunieran a las mascotas de la familia. Luego, subieron al auto familiar junto con su abuela, Blanche Fletcher, quien vivía cerca.

"Manejamos hasta la parte alta de Main Street, a la casa de unos amigos", relató Jillbette Fletcher. "Incluso desde ahí podíamos ver el resplandor, las llamas y la ceniza que se desprendía del edificio".

Mientras tanto, el padre y el hermano de Jillbette, Mel y Rex Fletcher, usaban mangueras de jardín para mojar la fachada de su casa. Jillbette mencionó que su padre era bombero voluntario y sabía que el edificio minero no se podía salvar.

"La madera era muy antigua, estaba completamente seca y quebradiza", explicó. "Así que su respuesta inmediata fue salvar las casas y edificios circundantes, y eso fue lo que hicieron. Tuvieron suerte de que nadie muriera en ese incendio".

Frente a la casa de los Fletcher, Michael Watts, de 26 años, y su familia también estaban rociando agua sobre la vivienda familiar —que hoy en día es la destilería High West—.

Watts vivía en Empire Avenue en ese momento y se despertó con las sirenas y los gritos. Dijo que solo le tomó un segundo darse cuenta de que el Silver King se estaba quemando. Corrió por la calle para ver cómo estaban sus padres, Betty y Burnis Watts.

Algunos creen que el edificio ardió con tanta rapidez e intensidad porque los años de polvo de carbón acumulado en la estructura actuaron como un acelerante.

"Era tan intenso, tan grande y hacía tanto calor que básicamente corrías a buscar mangueras y hacías todo lo posible para rociar los edificios adyacentes y evitar que simplemente ardieran", recordó Michael Watts.

Grupos de residentes consternados observaban las llamas desde la distancia, muchos de ellos entre lágrimas, según el relato del museo.

Una vez protegidas las viviendas cercanas, los bomberos dirigieron sus mangueras hacia el edificio de Silver King. Para las 6 a. m., lo único que quedaba era la estructura humeante de los dos pisos inferiores.

Además del pánico y el miedo, Michael Watts expresó haber sentido una profunda sensación de pérdida.

Señaló que el edificio Silver King era un ícono de Park City, un monumento al pasado minero de la ciudad. Jillbette Fletcher coincidió, agregando que representaba un símbolo para la gente trabajadora que fundó el pueblo.

El relato del museo señala que el incendio fue provocado por tres hombres que estaban ocupando ilegalmente el edificio esa noche. Habían asistido a un concierto e ingresaron a la fuerza para pasar la noche.

Presuntamente, encendieron fuego para calentarse y se retiraron cerca de las 3 a. m., testificando más tarde que creían que el fuego se había apagado.

Sin embargo, muchos habitantes de Park City (Parkites) no creyeron que se tratara de un accidente. Hoy, en sus 50 años, Jillbette Fletcher comentó que circulaban rumores de que el histórico edificio fue destruido intencionalmente para dar paso a nuevos desarrollos inmobiliarios.

"Era una de las noches más calurosas del año. No hay forma de que tres tipos ebrios tras un concierto hayan entrado solo para calentarse", afirmó.

Fletcher agregó que los hombres tuvieron que romper una cerca para entrar y que pasaron de largo otros refugios más cercanos y de más fácil acceso.

Tras un juicio, los hombres fueron condenados por el delito menor de incendio provocado por negligencia (reckless burning).

A sus 71 años, Michael Watts comentó que ocasionalmente piensa en esa noche. Señaló que la pérdida del edificio cambió la dinámica del desarrollo inmobiliario en la zona baja de Main Street.

Leslie Thatcher, de KPCW, colaboró en este reporte.

Artículo traducido por María Camperos.

