'Dogapalooza' rinde homenaje a residente de Park City que ayudó a crear el primer parque canino de la ciudad

"Dogapalooza" contará este domingo con música en vivo de artistas locales, camiones de comida (food trucks) y un concurso a la mascota mejor vestida.

La segunda edición anual de este evento dedicado a los caninos reúne a perros de toda la región de Wasatch Back en el Parque Canino en Memoria de Ian Weinman (Ian Weinman Legacy Dog Park).

El organizador y residente de Park City, Rich Wyman, creó el festival el año pasado para honrar la memoria de su difunto hijo.

Explicó que su hijo, Ian Weinman, fue fundamental en la creación del parque.

"En 2005, cuando tenía 10 años y no había parques para perros, se presentó ante el concejo municipal a preguntar por qué no existía ninguno. Su iniciativa fue clave para que el parque canino se hiciera realidad en 2009", relató Wyman durante el programa Local News Hour de KPCW . "Tengo una foto en mi pared donde aparece junto al entonces alcalde Dana Williams cortando la cinta con unas tijeras gigantes, vistiendo su uniforme de Boy Scout".

Ian Weinman falleció en un accidente de motocicleta en 2024.

Tras su fallecimiento, el Concejo Municipal de Park City votó por unanimidad renombrar el parque en su honor.

Asimismo, la ciudad añadió obras de paisajismo, una nueva cerca, césped y un letrero en memoria de Weinman.

Su padre transformó la ceremonia de inauguración de 2025 en una festividad comunitaria.

"El año pasado contraté a la banda brasileña Brazuca para que tocara", comentó. "Yo interpreté algunas canciones, realizamos un concurso a la mascota mejor vestida y fue una hermosa celebración en honor a Ian y a la ciudad".

Wyman espera convertir el evento en una tradición anual.

"Tengo la esperanza de que crezca, porque Lollapalooza es un gran festival en Chicago que reúne a cientos de miles de personas, y ese parque canino es bastante grande", expresó Wyman. "Así que pienso que, con los años, podríamos traer presentaciones cada vez más importantes y convertirlo en un festival de música destacado dentro del parque canino".

Este año, la oferta musical incluye a la artista local Kate Chanson, la banda brasileña Brazuca y un dúo entre Wyman y el exalcalde Dana Williams. El evento contará también con el concurso de disfraces para mascotas y camiones de comida.

"Dogapalooza" es un evento gratuito que se llevará a cabo de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. en el parque canino ubicado en Round Valley. Wyman recomienda a los asistentes llevar sus propias sillas.

Artículo traducido por María Camperos.

