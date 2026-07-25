Se crea un grupo en Park City ante la preocupación por el impacto de la disminución del Gran Lago Salado en el polvo tóxico y la nieve

El grupo presentó su capítulo Greater Park City el 22 de julio. Alrededor de 40 personas asistieron a la Biblioteca de Park City para informarse sobre cómo involucrarse.

Ben Abbott, profesor de ecología de la Universidad Brigham Young, fundó la organización sin fines de lucro en 2022 con el objetivo de canalizar más agua hacia el Gran Lago Salado.

Desde entonces, la organización ha abierto capítulos en todo el estado.

Cathy Van Dyke, copresidenta del capítulo local, señaló que la disminución del lago no es un problema exclusivo del valle de Salt Lake. Este lago se diferencia de otros lagos salados en regresión alrededor del mundo debido a los millones de personas que viven en la dirección del viento.

"Cuando entiendes a dónde nos lleva esto —siendo el Gran Lago Salado uno de aproximadamente 120 lagos salados en el mundo, la mayoría en declive y ninguno salvado hasta ahora— te das cuenta de que debemos ser los primeros en lograrlo", afirmó durante el programa Local News Hour de KPCW.

Van Dyke advirtió que, sin una intervención, el polvo del lecho del lago podría representar graves riesgos para la salud de los residentes, ya que se encuentra contaminado por más de un siglo de actividad minera.

La reducción de la masa de agua también pone en peligro la famosa nieve por efecto lago de Utah, afectando directamente a la industria del esquí.

"Probablemente entre el 10% y el 15% de nuestras precipitaciones de nieve se deben al lago", explicó. "No solo eso: si las tormentas de polvo aumentan, algo que ya ha comenzado a ocurrir, el polvo se deposita sobre la nieve. De este modo, la duración de la temporada de esquí ha cambiado simplemente porque la nieve se derrite más rápido al ser el polvo más oscuro".

Según Van Dyke, los habitantes de Utah tendrían que reducir su consumo de agua en un 30% para darle al lago una probabilidad de recuperación del 50%.

Uno de los puntos de partida más sencillos está en el hogar.

"Rieguen menos. Como dicen por ahí: 'El dorado es el nuevo verde'", comentó. "¿Qué significa eso? Dejen que su césped luzca dorado en lugar de verde".

El capítulo Greater Park City de Grow the Flow se reunirá nuevamente el 24 de agosto en el salón comunitario de la Biblioteca de Park City. Es posible contactar al grupo mediante el correo electrónico gpc.chapter.growtheflow@gmail.com.

Artículo traducido por María Camperos.

