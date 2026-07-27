Un muerto tras apuñalamiento en una vivienda en Deer Valley Drive, Park City

El Departamento de Policía de Park City está investigando un apuñalamiento ocurrido la mañana del viernes como un homicidio, tras la muerte de una persona.

Según informó el municipio de Park City, el incidente se produjo alrededor de las 8:30 a. m. en una vivienda de la cuadra 500 de Deer Valley Drive, entre la rotonda de Marsac y el complejo turístico Deer Valley Resort.

Connor Thomas / KPCW Oficiales de la policía de Park City trabajan en la escena de un presunto apuñalamiento en Deer Valley Drive la mañana del 24 de julio de 2026.

El director de comunicaciones, Clayton Scrivner, informó que dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales del área de Salt Lake City. Una de ellas falleció posteriormente a causa de las lesiones.

Hasta la tarde del viernes, se desconocía la condición de la segunda persona. Las autoridades no han revelado la identidad de los involucrados y están trabajando para notificar a la familia de la persona fallecida.

La propiedad ubicada en Deer Valley Drive figura registrada como un alquiler a corto plazo en Airbnb.

El municipio no precisó si se han realizado arrestos, pero confirmó que la policía no está buscando a nadie en este momento.

La policía de Park City señaló que se trató de un incidente aislado y que no hubo amenaza para el público el viernes.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará a medida que se confirme más información.

Artículo traducido por María Camperos.