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Un muerto tras apuñalamiento en una vivienda en Deer Valley Drive, Park City

KPCW | By Connor Thomas
Published July 27, 2026 at 6:51 AM MDT
Updated July 27, 2026 at 6:51 AM MDT
Park City police cruisers surround the site of a possible stabbing on Deer Valley Drive the morning of July 24, 2026.
Connor Thomas
/
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Patrullas de la policía de Park City rodean la escena de un presunto apuñalamiento en Deer Valley Drive la mañana del 24 de julio de 2026.

La policía está investigando el incidente como un homicidio y señala que en este momento no existe una amenaza para el público.

El Departamento de Policía de Park City está investigando un apuñalamiento ocurrido la mañana del viernes como un homicidio, tras la muerte de una persona.

Según informó el municipio de Park City, el incidente se produjo alrededor de las 8:30 a. m. en una vivienda de la cuadra 500 de Deer Valley Drive, entre la rotonda de Marsac y el complejo turístico Deer Valley Resort.

Park City police officers work the site of a possible stabbing on Deer Valley Drive the morning of July 24, 2026.
Connor Thomas
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Oficiales de la policía de Park City trabajan en la escena de un presunto apuñalamiento en Deer Valley Drive la mañana del 24 de julio de 2026.

El director de comunicaciones, Clayton Scrivner, informó que dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales del área de Salt Lake City. Una de ellas falleció posteriormente a causa de las lesiones.

Hasta la tarde del viernes, se desconocía la condición de la segunda persona. Las autoridades no han revelado la identidad de los involucrados y están trabajando para notificar a la familia de la persona fallecida.

La propiedad ubicada en Deer Valley Drive figura registrada como un alquiler a corto plazo en Airbnb.

El municipio no precisó si se han realizado arrestos, pero confirmó que la policía no está buscando a nadie en este momento.

La policía de Park City señaló que se trató de un incidente aislado y que no hubo amenaza para el público el viernes.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará a medida que se confirme más información.

Artículo traducido por María Camperos.

Updated: July 24, 2026 at 4:45 PM MDT
This story was updated to reflect that one of the injured parties later died from their injuries Friday.
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Connor Thomas
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