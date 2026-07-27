Deer Creek High School da la bienvenida al condado de Wasatch con su gran inauguración

Tras más de tres años de construcción, la escuela secundaria más nueva del Distrito Escolar del Condado de Wasatch está lista para dar la bienvenida a la comunidad.

Los residentes locales podrán recorrer los pasillos de Deer Creek High School por primera vez después de una ceremonia de corte de cinta el 29 de julio a las 5 p. m.

El director Justin Kelly comentó que el diseño del edificio está inspirado en el cercano ferrocarril de Heber Valley, el cual albergó el patio de envío de ovejas más grande del país durante los años 1920 y 1930.

“Queríamos rendir homenaje a algunos de los elementos que ayudaron a situar a Heber en el mapa”, señaló. “Así que, al entrar, percibirá un ambiente similar al de una estación de trenes”.

Vigas a la vista, amplios ventanales y un reloj de estilo antiguo complementan el ambiente.

Otras áreas del edificio rinden tributo a la mascota de la escuela: los Riverhawks (águilas pescadoras). El logotipo está presente en todo el establecimiento. Kelly espera que Deer Creek cuente con una mascota viva en sus instalaciones, ya que hay un poste de anidamiento cerca de la escuela.

“Hemos visto a un par de machos acercarse a inspeccionarlo; tal vez cuando la construcción disminuya un poco y todo esté más tranquilo, con suerte podamos ver y tener un águila pescadora aquí”, afirmó.

Kelly mencionó que el área común a la entrada de la escuela ya se encuentra completamente amueblada. Cuenta con sofás y otras zonas de descanso diseñadas para fomentar que los estudiantes se queden en el campus y socialicen.

La comunidad también podrá recorrer las instalaciones deportivas de Deer Creek, ubicadas en un edificio adyacente. La estructura incluye un gimnasio principal y uno auxiliar, un estudio de danza, sala de pesas, pista para correr, puestos de comida y una sala de prensa con vista al campo de fútbol americano.

Kelly indicó que la primera generación de estudiantes de Deer Creek se encargará de bautizar el edificio este otoño. También ayudarán a crear el himno deportivo de la escuela.

“Será muy emotivo para los jóvenes mirar hacia atrás dentro de 10, 15 o 20 años, cuando comiencen a traer a sus propios hijos y puedan decir: 'Yo ayudé a hacer esto, fui parte de esto' ”, expresó Kelly.

Los residentes que no puedan asistir a la gran inauguración del 29 de julio aún podrán realizar el recorrido por la escuela el 30 de julio.

Artículo traducido por María Camperos.