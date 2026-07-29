El programa Youth United de la PCCF amplía el acceso al deporte para las familias del condado de Summit

El costo de esquiar, andar en bicicleta de montaña y practicar otros deportes juveniles puede dejar estas actividades fuera del alcance de algunas familias del condado de Summit.

El director ejecutivo de la Park City Community Foundation, Joel Zarrow, señaló que su Fondo Youth United está ampliando las opciones deportivas y la ayuda financiera para que más niños puedan participar.

"Nuestro enfoque principal es abordar los desafíos críticos que enfrenta nuestra comunidad, y uno de ellos es que este es un lugar costoso para vivir", dijo Zarrow en el programa "Local News Hour" de KCPW el 28 de julio . "La bicicleta de montaña, el esquí y todos los deportes y actividades cuestan mucho dinero, y queremos asegurarnos de que todos tengan acceso a ellos".

Añadió que este programa juvenil sin fines de lucro ha recaudado 2 millones de dólares y ha inscrito a 11,000 niños desde su creación hace 10 años.

La iniciativa se apoya en donaciones comunitarias y en su fondo de reserva (endowment) para reducir las barreras económicas.

El gerente de acceso juvenil, Junior Vieyra, explicó que la organización vincula a los niños directamente con las entidades deportivas en lugar de otorgar patrocinios directos a las familias.

"No financiamos a las familias de manera directa", aclaró Vieyra. "Otorgamos subvenciones a las organizaciones, y cada una cuenta con su propio proceso de becas. Animamos a las familias a postularse a través del sistema de becas de cada entidad".

Youth United orienta a las familias con la inscripción y proporciona cualquier equipo que el niño pueda necesitar, desde cascos y esquís hasta pelotas de lacrosse.

Este año, Vieyra indicó que el programa otorgó $350,000 en subvenciones a más de 29 organizaciones aliadas. Entre los deportes incluidos se encuentran el ciclismo de montaña, baloncesto, fútbol, así como esquí alpino y de fondo.

"Trabajamos con casi cualquier deporte", afirmó Vieyra. "Y si hay alguna disciplina que una familia desee practicar y con la que aún no colaboremos, gestionamos la conexión con la organización correspondiente y vinculamos a la familia con ella".

El grupo espera recaudar otros $350,000 para el próximo año.

"La necesidad sigue existiendo. Creo que muchos miembros de la comunidad todavía no conocen el programa... No creo que hayamos alcanzado nuestro límite aún", expresó Zarrow.

Las convocatorias para las próximas subvenciones abrirán a principios de 2027.

Para obtener más información, visite parkcitycf.org .

Artículo traducido por María Camperos.

