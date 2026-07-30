Haley Batten, ciclista de montaña olímpica y oriunda de Park City, se prepara para la Copa del Mundo en Soldier Hollow

Haley Batten es medallista de plata olímpica, campeona mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y campeona panamericana. Su temporada en la Copa del Mundo comenzó en mayo en Corea del Sur y luego la llevó a Europa.

Ahora está de regreso en Park City y entrenando a diario.

"Los senderos han estado excelentes", comentó Batten el 24 de julio en el programa Local News Hour de KPCW . "Estoy aprovechando un buen bloque de entrenamiento ahora. Disfruto cada día, ha sido genial".

Está utilizando este tiempo en casa para prepararse de cara a la Copa del Mundo de la UCI en Soldier Hollow, que se celebrará el 19 y 20 de septiembre.

Según Batten, la expectativa por la carrera sigue en aumento.

"Se nota que todos los involucrados, toda la organización, están entusiasmados con la competencia", señaló. "Así que sin duda puedo sentir cómo crece esa energía".

El circuito cuenta con losas de roca natural y jardines de rocas creados artificialmente (rock gardens), explicó Batten. Los espectadores podrán ver a los atletas lanzarse por el aire a altas velocidades.

"Está pensado para ser un evento muy accesible para el público", dijo. "El recorrido pasa por el mismo punto un par de veces, lo que permite observar la carrera desde distintas secciones. Si consigues una entrada VIP, puedes tener una vista de casi 360 grados de todo el circuito desde la parte superior del edificio principal".

La competencia también será transmitida por televisión.

Batten expresó su gratitud por el hecho de que la carrera en Soldier Hollow reúna a su comunidad con su deporte.

"Este es el mundo que amo, el nivel más alto de mi disciplina", afirmó. "Pero además, tengo la oportunidad de traer eso a la comunidad que me hizo enamorarme de este deporte. Para mí es como ver mis dos mundos unirse, lo cual es sinceramente un sueño hecho realidad. Jamás pensé que sucedería durante mi carrera".

Tras su participación en Soldier Hollow, Batten concluirá la temporada en octubre en Lake Placid, Nueva York.

Las entradas y más información sobre la prueba de la Copa del Mundo de la UCI en Soldier Hollow del mes de septiembre están disponibles aquí .

Artículo traducido por María Camperos.