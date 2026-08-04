Un estudio revela que más residentes de Wasatch Back trabajan desde casa

Nuevos datos publicados por el Instituto de Políticas Kem C. Gardner muestran que las tasas de trabajo remoto en el estado de Utah (Beehive State) están disminuyendo.

Tras casi triplicarse entre 2019 y 2021 a causa de la pandemia de COVID-19, el informe revela que el número de habitantes de Utah que trabajan desde casa comenzó a decaer en 2022. Según el reporte, esto sigue las tendencias a nivel nacional.

En 2024, el 15,7 % de los residentes de Utah trabajaba desde su hogar, una cifra menor en comparación con el 20 % registrado en 2021.

La autora principal del estudio, Heidi Prior, señaló que esto significa que unos 50 000 habitantes de Utah que trabajaban de forma remota han regresado a la oficina.

"Incluso con ese cambio, seguimos viendo tasas realmente elevadas de trabajo remoto en el estado en comparación con lo que sucedía en 2019", afirmó. "Hoy en día tenemos el doble de trabajadores basados en el hogar".

El condado de Summit registró la segunda tasa más alta de trabajo desde casa entre 2020 y 2024, con alrededor del 20 % de sus residentes trabajando de manera remota. Los condados de Piute y Wayne ocuparon el primer y tercer lugar, respectivamente.

Le siguieron otros condados rurales. Los condados de Wasatch, Kane y Rich registraron una tasa de trabajo remoto de entre el 18 % y el 19,9 %, similar a la de los condados ubicados a lo largo del Wasatch Front.

"La mayoría de los condados que tienen tasas más altas de trabajo desde casa están cerca de un área urbana. Los condados extremadamente rurales tienden a mostrar tasas más bajas de trabajo remoto", explicó Prior. "En el caso de los condados de Summit y Wasatch, esa regla se cumple".

Prior indicó que la elevada cifra de trabajadores remotos en el condado de Summit puede deberse, en parte, a que cuenta con un mayor porcentaje de residentes con títulos universitarios. Más del 23 % de los trabajadores de Utah con título de grado trabajaba desde casa en 2024.

De acuerdo con la Oficina del Censo de los EE. UU., casi el 60 % de las personas de 25 años o más en el condado de Summit contaba con una licenciatura o un nivel educativo superior entre 2020 y 2024. Esto se compara con el 51 % en el condado de Wasatch, el 39 % en el condado de Salt Lake y el 13 % en el condado de Piute.

Tener ingresos elevados también puede ser un factor determinante. Casi el 23 % de los trabajadores de Utah que ganaban 75 000 dólares o más al año trabajaba desde casa en 2024, y el condado de Summit registró un ingreso medio de 138 000 dólares entre 2020 y 2024. El condado de Wasatch tuvo un ingreso medio de casi 118 000 dólares; mientras que los condados de Salt Lake y Piute se situaron en 97 500 y 48 000 dólares, respectivamente.

Prior agregó que el informe también demuestra que las tasas varían considerablemente según la ocupación. Los empleos en atención médica, producción, construcción y mantenimiento no ofrecen opciones de trabajo remoto. Menos de uno de cada diez empleados del gobierno trabaja actualmente desde casa, en comparación con uno de cada tres en 2021.

Por el contrario, los aprobadores de créditos, auxiliares de préstamos e investigadores privados registran las tasas más altas de trabajo desde el hogar.

"Muchos trabajos relacionados con la informática o las matemáticas han visto aumentar sus tasas de trabajo remoto", señaló Prior. "Los puestos donde la mayor parte de las tareas se realizan frente a una pantalla y por teléfono se han mantenido en la modalidad de trabajo desde casa".

Prior mencionó que los factores demográficos también influyeron en las tendencias del trabajo remoto. Entre 2021 y 2024, la tasa de personas no ciudadanas que trabajaban desde casa se redujo a la mitad, cayendo al 7 %.

En contraste, los habitantes de Utah que eran ciudadanos por nacimiento trabajaron de manera remota más del doble, con un 16 % en empleos basados en el hogar.

"Lo interesante es que los no ciudadanos vieron caer drásticamente su tasa de trabajo desde casa, pero las personas nacionalizadas —que obtuvieron la ciudadanía más adelante en su vida— no experimentaron esa reducción", explicó Prior. "Parece que contar con ese estatus legal marca una diferencia".

Los trabajadores blancos no hispanos y asiáticos presentaron tasas más altas de trabajo desde casa en comparación con otros grupos raciales y étnicos, con más del 15 % realizando sus labores desde el hogar.

Artículo traducido por María Camperos.

