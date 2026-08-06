El condado de Summit habilita nuevos centros de acopio para reciclaje

Estos centros complementan los esfuerzos existentes, junto con el centro de Recycle Utah y la Iniciativa Cero Residuos Alimentarios de la Park City Community Foundation. El supervisor de Residuos Sólidos del Condado de Summit, Tim Loveday, señaló que los cuatro nuevos puntos de acopio, sumados al programa de recolección domiciliaria de reciclaje y a otras operaciones en el vertedero Three Mile, son fundamentales para alcanzar la meta global del condado de desviar 7.500 toneladas de residuos al año.

Todos estos esfuerzos, afirmó, son cruciales para extender la vida útil del vertedero Three Mile, lo que ahorrará a los contribuyentes millones de dólares en futuros costos de eliminación de desechos.

"Si queremos extender la vida útil de ese vertedero, algo de gran importancia financiera para el condado y sus residentes, tenemos que empezar ahora", declaró Loveday el 5 de agosto en el programa "Local News Hour" de KPCW . "No podemos esperar hasta el último minuto".

Los cuatro puntos de acopio están distribuidos por todo el condado y se prevé habilitar más a futuro. Actualmente hay uno en el centro de eventos Ledges Event Center en Coalville, otro en el estacionamiento disuasorio (Park & Ride) de Kamas, otro en el Park & Ride de Ecker Hill y uno más en el vertedero Three Mile.

Las ubicaciones se determinaron a partir de una encuesta realizada a 800 residentes.

"Analizamos las rutas de desplazamiento habituales y hacia dónde se dirigía la gente, como en el caso del punto de Kamas", explicó. "Sí, está en Kamas, pero todos los vecinos de Francis pasan por allí para ir al supermercado. En cuanto al cañón Three Mile, ya estábamos operativos allí con muchos otros materiales reciclables, por lo que simplemente añadimos vidrio y reciclables mixtos, ya que la gente acude a dejar objetos más grandes. Así también pueden traer sus reciclables y, por supuesto, Ecker es una zona de alta densidad, por lo que probablemente será nuestro principal generador en términos de volumen".

Entre las futuras ubicaciones se incluirán Silver Summit y Park City, a medida que Recycle Utah se prepara para trasladar sus instalaciones de Woodbine Way a un nuevo centro cerca de Home Depot. Loveday aclaró que los puntos remotos continuarán funcionando, ya que complementan, en lugar de reemplazar, la labor de Recycle Utah.

"Recycle Utah sigue aceptando alrededor de 50 artículos que no podemos recibir en estos puntos remotos", indicó. "Aceptan baterías, poliestireno expandido, todo ese tipo de cosas. Así que de ninguna manera reemplazan a Recycle Utah; es simplemente un complemento a su operación".

Actualmente, los puntos remotos aceptan vidrio, papel, plástico, cartón y metal. En las próximas semanas se añadirán contenedores específicos para cartón. Las baterías, las bolsas de plástico de un solo uso y otros materiales reciclables especiales deberán seguir llevándose a Recycle Utah.

Asimismo, Loveday recordó a los residentes aplanar las cajas de cartón antes de depositarlas, ya que las cajas sin desarmar pueden llenar rápidamente los contenedores de reciclaje.

El nuevo programa ya registró su primer incidente de vertido ilegal.

"Prácticamente en las primeras 24 horas en uno de los puntos, un contratista tiró tarimas de madera y llenó el contenedor de reciclaje", comentó.

Se instalarán cámaras de seguridad en las cuatro ubicaciones y se emitirán citaciones por vertido ilegal a partir de $250 por la primera infracción. Por el momento, los puntos permanecen abiertos las 24 horas del día, aunque Loveday advirtió que algunos podrían cercarse y cerrarse con llave por las noches si el mal uso continúa.

Haga clic aquí para ver un mapa de las nuevas ubicaciones y la lista de materiales aceptados.

Artículo traducido por María Camperos.

