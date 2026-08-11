Alarma de evacuación masiva genera confusión en Wasatch Back

Residentes de diversos sectores de los condados de Summit y Morgan se encuentran bajo órdenes de evacuación debido al rápido avance del incendio de Rocky Canyon.

Sin embargo, una notificación de emergencia enviada por error a un volumen mucho mayor de personas generó confusión el domingo 9 de agosto. La advertencia, dirigida únicamente a ciertos sectores de Henefer, llegó a amplias zonas de los condados de Summit y Wasatch.

Esto provocó desconcierto entre numerosos residentes de Wasatch Back, quienes creyeron que debían evacuar de inmediato.

KPCW Los residentes de Wasatch Back recibieron una falsa alerta de orden de evacuación el 9 de agosto de 2026.

Heather Sims, residente de Francis, comentó que salió corriendo a examinar la cresta de la montaña en busca de señales de fuego. Ella y su esposo pensaron que podía haber un nuevo incendio forestal cerca.

"Lo aterrador de cuando llegó el mensaje —cuando decía: 'Su residencia ha pasado a estado de EVACUACIÓN INMEDIATA (GO); evacúe ahora'— fue que, al no haber contexto, la adrenalina se disparó al instante".

Una de sus amigas ya tenía el auto cargado antes de enterarse de que la alerta no correspondía a su zona.

La situación fue especialmente atemorizante para los residentes hispanohablantes, según explicó María Villar.

"Lamentablemente, nunca recibieron la notificación en español aclarando que la alerta era falsa, de que en realidad no necesitaban proceder con la evacuación", señaló.

KPCW Una fotografía de la falsa alerta de evacuación recibida por los residentes de Wasatch Back el 9 de agosto de 2026.

Ella comentó que conoce a varias familias de Park City que abandonaron sus hogares debido a la alerta.

"Fue aterrorizante porque tienen barreras con el idioma", señaló. "No saben dónde obtener más información, aparte de 'Salgan ahora, salgan ahora'".

Aun así, Villar mencionó que la parte positiva es que las familias ahora saben qué deben hacer y qué pertenencias llevarían en caso de una evacuación real.

Sims coincidió.

"Fue una especie de ensayo general de: 'Bueno, si esto pasa de verdad, debemos tener un área lista donde esos álbumes de fotos familiares, los documentos críticos y lo que realmente necesitemos llevar estén accesibles para agarrarlos rápido'", expresó.

En un comunicado, el portavoz del condado de Summit, Skyler Talbot, indicó que tan pronto como el condado se enteró de que personas fuera de la zona de Henefer habían recibido la alerta de emergencia, notificó de inmediato a los operadores del 911, a los medios de comunicación y a los líderes de cada condado de Utah.

Talbot aclaró que la prioridad del condado era proteger la vida de quienes realmente necesitaban evacuar. Por esa razón, el condado de Summit prefirió no utilizar el mismo sistema de emergencia para emitir la corrección.

"Nuestra preocupación era que las personas que sí debían evacuar recibieran información contradictoria y creyeran erróneamente que la orden de evacuación ya no aplicaba para ellas", explicó.

Asimismo, aseguró a los residentes del condado que el sistema de alertas de emergencia está funcionando de manera correcta.

Artículo traducido por María Camperos.