El Departamento de Salud del Condado de Summit ofrece vacunas para el regreso a clases

Los estudiantes de educación primaria y secundaria (K-12) en Utah deben contar con una serie de vacunas antes de regresar a clases cada año.

Las familias de los estudiantes más pequeños suelen estar al día con el esquema de vacunación debido a que acuden al pediatra con mayor frecuencia, según explicó el director del Departamento de Salud del Condado de Summit, Phil Bondurant, en el programa Local News Hour de KPCW el 10 de agosto . Sin embargo, al llegar al séptimo grado, los alumnos tienden a atrasarse.

Bondurant señaló que el departamento de salud suele registrar una alta demanda de familias justo antes del inicio del año escolar.

"Es posible que esas visitas anuales no estén ocurriendo de forma regular, o que no se programen en una fecha lo suficientemente cercana al inicio de clases, por lo que detectamos la falta de algunas vacunas esenciales al ingresar a séptimo grado", afirmó.

Bondurant indicó que aún se está a tiempo para que los estudiantes se pongan al día. Destacó que el departamento de salud dispone de numerosas citas abiertas y que se realizarán jornadas informativas de regreso a clases en las escuelas locales para facilitar el proceso.

"Todavía pueden agendar su cita. Queremos facilitarlo al máximo y, ya sea un alumno de kínder, de séptimo grado o de último año, podemos orientarlos para garantizar un ciclo lectivo saludable", expresó.

Ante el retorno a las aulas, Bondurant también recomendó a las familias verificar el estado de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Los casos de sarampión han aumentado en Utah durante el último año , por lo que los estudiantes no vacunados que queden expuestos al virus podrían perder días de clase.

"Nuestro objetivo es asegurar que la población esté al tanto de los riesgos", señaló Bondurant. "Y también de las consecuencias de sus decisiones respecto al sarampión, ya que podrían presentarse complicaciones al comenzar el año escolar, incluyendo un periodo de suspensión de 21 días del sistema escolar para quienes no estén vacunados y hayan estado expuestos".

El lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden sobre vacunas infantiles que reduce la cantidad de inmunizaciones recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La medida incluye la recomendación de dividir la vacuna combinada MMR en tres dosis individuales para cada enfermedad.

Dicha orden constituye únicamente una recomendación, dado que cada estado regula de manera independiente los requisitos de vacunación para los estudiantes de escuelas K-12 y centros de cuidado infantil.

Artículo traducido por María Camperos.

