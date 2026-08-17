La Comisión de Planificación de Park City evalúa la altura de las edificaciones y el tráfico en Bonanza Park

Desde que examinó el proyecto por primera vez , la comisión ha estado preocupada por la altura de las edificaciones. Seis de las siete estructuras planificadas superan el máximo permitido de 35 pies según la zonificación y la exención de 40 pies para tejados a dos aguas.

Residentes, líderes y desarrolladores asistieron a la tercera reunión de la Comisión de Planificación de Park City y segunda audiencia pública sobre el terreno de 5 acres en Bonanza Park el miércoles 12 de agosto.

Steven Swisher, de GTS Development, señaló que la altura adicional permitió que alrededor de dos acres del terreno —es decir, el 62%— se destinaran a espacios abiertos.

"Proporcionar ese 30% adicional de espacio abierto fue posible porque estábamos apilando el edificio hacia arriba", afirmó.

El desarrollador compartió más opciones para reducir la altura de las construcciones. Con el diseño actual, seis de las estructuras incluyen tejados a dos aguas con pendientes de 12 por 12 pies. El diseño es un guiño a la historia minera de Park City.

Swisher explicó que podrían reducir los tejados a pendientes de 4 por 12 pies o hacer los techos planos. Con techos planos, el proyecto perdería alrededor de 12 dormitorios, pero mantendría sus 106 unidades residenciales.

La presidenta Christine Van Dine mencionó que el diseño original es el que mejor se ve. Sin embargo, la comisión se mostró reticente a otorgar una exención de altura, la cual está permitida si la propuesta cumple con ciertos criterios del código.

"Es algo difícil de evaluar porque diría que muchos de los comisionados probablemente coinciden en que las pendientes de 12 por 12 se ven mejor. Sin embargo, cuando empezamos a considerar más de 55 pies de altura mientras que el código de gestión del suelo establece 35 pies para esa zona, eso ya es excesivo", comentó.

El comisionado John Frontero sugirió reducir la altura de los pisos residenciales de nueve a ocho pies, y los pisos comerciales de 12 a 10 pies.

Por su parte, el comisionado Matthew Day indicó que permitiría un poco más de altura dentro de lo razonable.

"No me molesta un poco más de altura para obtener algo que encaje con el distrito histórico", expresó. "El borrador indica claramente que esta es una zona donde se puede obtener un poco más de altura. Ahora bien, ¿debería ser tanta altura? Eso es otra cuestión".

Connor Thomas / KPCW Un miembro del grupo de residentes Place PC coloca letreros en el terreno de 5 acres de Bonanza Park el 13 de agosto de 2026.

La comisión también revisó el plan de mitigación del tráfico del proyecto.

Se prevé que la obra genere más de 1200 trayectos en días laborables, incluidos más de 100 durante las horas punta de la mañana y de la tarde. Con el fin de limitar el tráfico, este desarrollo de uso mixto se conectará con la red de senderos existente en la ciudad e incorporará carriles para bicicletas y autobuses.

El estacionamiento subterráneo contará con 280 espacios. Tres rampas conducirán a dos accesos y únicamente se permitirán giros a la derecha para salir del garaje y evitar así embotellamientos.

La propuesta también recomienda prohibir los giros a la izquierda en la intersección de Private Drive y Kearns Boulevard.

Frontero señaló que se necesitan más medidas para controlar el tráfico.

"Considero que las estrategias de mitigación presentadas hasta el momento son insuficientes", afirmó.

A pesar de ello, la comisión respaldó la inclusión de los 280 espacios de estacionamiento para el garaje, aunque el código solo exige un mínimo de 208.

Decenas de vecinos expresaron sus opiniones en la reunión, muchos de ellos pertenecientes al grupo de residentes Place PC . Llevaron camisetas con el lema "More Park, Less City" (Más parque, menos ciudad) y abogaron para que los 5 acres se destinen íntegramente a espacios abiertos.

El municipio de Park City es uno de los patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

