El área de Recreación de Park City proyecta la apertura de "The Mine" para el invierno

El subdirector de Recreación de Park City, Tate Shaw, afirmó que el verano de 2026 será uno para recordar.

"Creo que es importante simplemente agradecer a la comunidad por un verano tan bueno y por la paciencia que nos han tenido durante la construcción", comentó Shaw el 17 de agosto en el programa Local News Hour de KPCW . "Desde, ya sabes, el estacionamiento hasta el centro comunitario y 'The Mine', y todo el impacto que ha tenido lo que está sucediendo, el 2026 será un verano que recordaremos mucho por la gran cantidad de actividad y construcción".

A pesar de no contar con el centro de recreación para albergar el campamento de verano, Shaw señaló que la ciudad estuvo muy complacida al ver que la asistencia promedio se mantuvo solo unos pocos campistas por debajo de lo normal cada semana. El campamento fue trasladado al Miner’s Hospital y concluyó el viernes pasado.

"Al no tener un parque infantil disponible, definitivamente pasaban mucho tiempo afuera, a menudo cerca del Kiosco de Música Jack Green. Hubo muchas partes en movimiento, pero el equipo hizo un trabajo fenomenal", expresó.

Días después de que Park City inaugurara su nueva piscina recreativa en el MARC, una bomba de productos químicos se averió, lo que obligó a cerrar la alberca durante algunos de los días más calurosos del verano. La bomba defectuosa ya ha sido reemplazada.

"Es frustrante que en una instalación completamente nueva ocurra algo así", dijo. "Pero salimos adelante. No tuvimos otra opción más que cerrar. Tuvimos algunas preocupaciones justo cuando empezó a funcionar y luego ocurrió una falla eléctrica dentro de la propia bomba, lo que finalmente causó un cortocircuito".

Mientras tanto, la construcción del nuevo centro comunitario, "The Mine", continúa con la meta de abrir antes de que finalice el año.

"Aún no estamos listos para dar una fecha exacta", explicó. "Creo que nos sentimos confiados de decir que ofreceremos opciones de programación tan pronto como abramos. Diría que a finales de otoño, principios de invierno o potencialmente alrededor de la fecha de año nuevo".

Cerca de 2000 adultos participaron en tenis este verano, junto con otros 600 jóvenes. Shaw mencionó que las nueve semanas de clínicas de pickleball estuvieron llenas y que más de 750 adultos jugaron en la liga de softbol de verano.

Las inscripciones para los programas de otoño ya están abiertas. Puede hacer clic aquí para acceder al portal de inscripción en línea de Recreación de Park City.

Artículo traducido por María Camperos.

