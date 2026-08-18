Park City señala que los ingresos por impuestos a las ventas se estabilizarán tras un invierno cálido

Los impuestos sobre las ventas de mayo en Park City cayeron casi 295 000 dólares, o aproximadamente un 16 %, en comparación con 2025.

Sin embargo, el analista financiero y de datos sénior de la ciudad, Robbie Smoot, informó al Concejo Municipal de Park City el 13 de agosto que la caída no es tan grave como parece. Explicó que esto se debe a que la comisión de impuestos a veces incluye pagos anticipados o fondos de años anteriores si alguien fue auditado.

"El año pasado, más específicamente, se incluyó una gran cantidad de ingresos de junio en la distribución de mayo, lo cual no sucedió este año", señaló.

El informe presentado por el personal sugirió que una estimación más precisa situaría la caída de los impuestos sobre las ventas de mayo en solo un 3 %.

El administrador de la ciudad, Adam Lenhard, comentó a KPCW que mayo es históricamente el mes con menores ingresos para la ciudad, representando alrededor del 4 % del impuesto sobre las ventas anual.

En cambio, Lenhard considera que las cifras de mayo muestran resiliencia. El invierno inusualmente cálido provocó cifras bajas en los impuestos sobre las ventas de marzo y abril . Ahora, según Lenhard, la situación se está estabilizando.

"Refleja la resiliencia de nuestra economía local, aunque mantenemos preocupaciones latentes", afirmó Lenhard el 12 de agosto en el programa Local News Hour de KPCW . "En todo el municipio, en lo que va del año fiscal 26, hemos registrado una baja de aproximadamente un 4,2 %".

Lenhard destacó que los impuestos sobre el alojamiento transitorio (TRT, por sus siglas en inglés) provenientes de estancias en hoteles y alquileres a corto plazo fueron una señal alentadora.

"En términos de TRT, este mes de mayo fue probablemente uno de los más altos que hemos tenido en varios años", indicó.

El informe del personal señala que las cifras de visitantes también indican que los impuestos sobre las ventas se están estabilizando de cara a los meses de verano.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

