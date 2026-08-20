El futuro de Main Street vuelve al Concejo Municipal de Park City

En 2023, un comité redactó una propuesta para el Plan del Área de Main Street y la presentó a la comunidad. El plan se centró en las oportunidades futuras para Main Street y Swede Alley, con énfasis en la vitalidad económica de cara a los Juegos Olímpicos de 2034.

El primer borrador incluía nuevos hoteles, mejoras en los espacios públicos, viviendas para trabajadores, una oficina de correos más pequeña en Main Street y una posible conexión por teleférico con Deer Valley.

Tras la participación ciudadana en 2024, el comité de planificación afinó sus recomendaciones. La subadministradora municipal, Jodi Emery, señaló que el Concejo Municipal de Park City rechazó la adopción del plan integral. En su lugar, los concejales instruyeron al personal a realizar un estudio de factibilidad enfocado en las prioridades del concejo, incluyendo costos, financiamiento y plazos.

“Ese estudio de factibilidad está sustancialmente completo”, afirmó Emery en el programa Local News Hour de KPCW el 19 de agosto. “Se están presentando algunos conceptos que no son diseños finales, los cuales se han incluido en el informe del personal. El enfoque principal está en dar prioridad a los peatones en Main Street, pero también considera el estacionamiento para garantizar que sigamos ofreciendo opciones de aparcamiento”.

Dado que a la sección sur del estacionamiento China Bridge le quedan entre cinco y 10 años de vida útil, una de las recomendaciones es demoler ese sector. Emery indicó que aún está por verse si esos espacios de estacionamiento se reubicarán en el centro de la ciudad.

“Seguimos evaluando otras opciones de estacionamiento, como los aparcamientos disuasorios (park-and-ride) de Gordo y Richardson contemplados dentro del proyecto Recreate 248”, explicó Emery. “Eso aliviaría parte de la presión de estacionamiento en Main Street; esa es la idea. Asimismo, hay otro elemento en marcha dentro de este plan que evalúa la factibilidad del transporte aéreo”.

Un eventual teleférico podría costar entre 30 y 50 millones de dólares, según la ruta elegida. Se consideran dos trazados: uno desde Richardson Flat hasta Snow Park Lodge en Deer Valley, y otro desde Main Street hasta Snow Park.

Otra recomendación plantea ensanchar las aceras de Main Street unos 60 centímetros (dos pies) a cada lado. Esto requeriría que la calle pase a ser de un solo sentido para el tráfico descendente, reservando un carril para el desplazamiento del tranvía (trolley) en ambas direcciones.

“La idea es hacer que Main Street sea mucho más accesible para los peatones, pero permitiendo al mismo tiempo la circulación en la que la gente confía para llegar a los comercios y que los propios comerciantes desean mantener”, señaló.

Swede Alley también recibiría mejoras peatonales, incluyendo aceras a ambos lados y un carril de servicio de uso múltiple para las entregas comerciales de Main Street.

El concejo analizará el plan actualizado durante su sesión de trabajo de este jueves a las 4 p.m.

Haga clic aquí para acceder al informe del personal de Park City sobre el futuro de Main Street.

Artículo traducido por María Camperos.

