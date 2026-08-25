Una popular herramienta de financiamiento del desarrollo urbano en Utah capta la atención de la SEC

La auditora del estado de Utah recibirá a representantes de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en el Capitolio Estatal durante el mes de octubre.

La auditora Tina Cannon informó a los legisladores durante una reciente sesión interina que la SEC ha detectado que diversos desarrolladores inmobiliarios están recurriendo a la emisión de bonos gubernamentales para financiar sus proyectos, tanto en Utah como en el resto del país.

“Ofrecerán un discurso sobre políticas para exponer sus inquietudes y lo que están observando a nivel nacional respecto al financiamiento mediante distritos de infraestructura pública o este tipo de bonos”, señaló el pasado 19 de agosto ante el Comité Interino de Subdivisiones Políticas de la Legislatura de Utah.

Los Distritos de Infraestructura Pública (PIDs, por sus siglas en inglés) son juntas directivas impulsadas habitualmente por desarrolladores privados que cuentan con la facultad de aplicar impuestos y emitir bonos para cubrir costos de infraestructura.

Su creación requiere la autorización de los gobiernos locales. La Legislatura de Utah aprobó una ley este año que aclara que los municipios y condados constituyen entidades independientes y no asumen responsabilidad jurídica sobre las deudas contraídas por un PID.

Cannon ha expresado su preocupación ante el vertiginoso auge de los PIDs en el panorama del desarrollo urbano de Utah, los cuales han llegado a emitir deudas por hasta $4,000 millones de dólares para ser liquidadas por los contribuyentes radicados dentro de sus demarcaciones.

La SEC regula los mercados de bonos municipales . Anteriormente, Cannon advirtió que el programa de distritos de infraestructura pública de Utah podría estar contraviniendo las normativas del organismo federal .

“Considero que su inquietud radica en que proyectos que antes se financiaban en el mercado privado ahora se respaldan con bonos municipales”, expuso Cannon a los legisladores. “¿Resulta esto adecuado?”.

Para Randy Larsen, abogado especializado en bonos de la firma Gilmore & Bell, allí radica justamente la ventaja de la herramienta: “Aprovechamos los mercados de capitales y recursos provenientes de fuera del estado para obtener condiciones superiores a las de cualquier otro instrumento de financiamiento... Esto permite asumir riesgos que un banco local nunca asumiría ni debería asumir”.

Los desarrolladores de complejos turísticos han empleado los PIDs ampliamente, incluidos los de los condados de Summit y Wasatch.

La Autoridad de Desarrollo de Instalaciones Militares (MIDA, por sus siglas en inglés) recurre a múltiples PIDs para la construcción del área base East Village en Deer Valley. Asimismo, Deer Valley opera tres PIDs para la reurbanización de Snow Park, mientras que el condado de Summit otorgó uno en Canyons Village para mantenerse en competencia.

La oficina de la auditora encendió las alarmas sobre los PIDs luego de que el desarrollador de Wohali —un exclusivo complejo residencial con campo de golf en Coalville— se declarara en quiebra el año pasado.

Sydney Weaver / KPCW La entrada a Wohali se observa en la zona oeste de Coalville, frente a Main Street cruzando la Interestatal 80.

La auditora buscaba que los gobiernos locales, como la ciudad de Coalville, registraran los PIDs en sus propios informes financieros conforme a las mejores prácticas contables.

El representante estatal Jordan Teuscher (republicano por South Jordan) y abogado de profesión, reconoce cómo dicha medida podría generar la impresión de que una ciudad o condado es potencialmente responsable de deudas multimillonarias adicionales.

“Propiamente no existe una responsabilidad legal solo por incluirlo en el estado financiero, pero ¿según el criterio de quién? Creo que eso terminaría derivando en litigios”, planteó durante la sesión interina. “Podría utilizarse como prueba para argumentar: ‘Si reportó los saldos y transacciones de este PID en sus balances, existe una relación implícita y, por ende, debería responder por ello’”.

Por tal motivo, juristas como Larsen se han opuesto a la recomendación de Cannon de incorporar los PIDs en las declaraciones financieras de los gobiernos locales. Al crearlos en 2019, la intención de los legisladores era que operaran con total independencia.

“Aunque nadie desea ver una quiebra ni que peligren los bonos, el caso de Wohali demuestra que el mecanismo funciona tal como se previó. No existe deuda para la ciudad de Coalville ni para el condado de Summit; nadie les exige el pago”, argumentó Larsen ante los legisladores. “ La única garantía colateral es el desarrollo en sí”.

Cannon puntualizó que Utah va camino a registrar cientos de PIDs adicionales en la próxima década. Su oficina calcula que actualmente existen 221 distritos de este tipo, de los cuales 71 ya han emitido deuda de forma efectiva.

“Uno de los factores constantes que hemos identificado en nuestras discusiones sobre este tema durante los últimos dos años es que todos buscan ejercer el poder gubernamental mientras reclaman la privacidad e independencia de una corporación privada”, aseveró.

La oficina de la auditora adelantó que dará a conocer más detalles sobre la reunión con la SEC a medida que se aproxime el mes de octubre.

Artículo traducido por María Camperos.

