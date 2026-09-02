El Concejo Municipal de Park City evaluará un estudio sobre las tarifas del servicio de agua

El Concejo Municipal de Park City debatirá si llevará a cabo otro estudio sobre las tarifas del agua durante una sesión de trabajo este jueves.

El administrador de la ciudad, Adam Lenhard, señaló que la última vez que la ciudad evaluó las tarifas de agua fue en 2023, y dicho estudio fue muy general. Desde entonces, se han realizado modificaciones graduales a la estructura tarifaria, las cuales han incluido centrarse en categorías específicas de clientes y añadir objetivos de conservación.

Ahora, Lenhard indicó que el concejo contempla un análisis exhaustivo de toda la estructura de tarifas.

“De ser aprobado por el concejo, este estudio nos guiaría durante los próximos cinco años, y el objetivo es garantizar nuevamente que los ingresos sean sostenibles y que las tarifas de agua sean equitativas para todas las categorías de clientes”, afirmó el miércoles en el programa Local News Hour de KPCW .

El estudio también proyectaría ajustes tarifarios y ayudaría a la ciudad a establecer las tarifas y cargos de agua para los años fiscales 2028 a 2032.

El costo y el plazo de ejecución del estudio aún no se han determinado.

Lenhard explicó que la estructura tarifaria de Park City es más compleja que la de otras ciudades debido al ritmo de su crecimiento. Asimismo, señaló que los costos del servicio de agua aumentan año con año.

“Hemos registrado incrementos significativos en materiales, combustible, almacenamiento, bombeo... prácticamente en todo”, declaró Lenhard. “En términos generales, hemos sentido de lleno el impacto de la inflación, por lo que se trata de un costo que todos nosotros, como usuarios, debemos asumir”.

Las tarifas de agua también contribuyen al pago del servicio de la deuda del bono para la planta de tratamiento de agua 3Kings , la cual abrió sus puertas en mayo de 2024.

El concejo votará el acuerdo final el próximo 17 de septiembre.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

