Heber aprueba tres distritos de infraestructura para el desarrollo de Highlands

Los miembros del Concejo Municipal de Heber señalaron que decidieron votar a favor de los nuevos Distritos de Infraestructura Pública (PID) para Tava-Highlands porque esta herramienta podría ayudar a que los compradores de primera vivienda puedan costear el pago inicial.

Los PID están a disposición de los desarrolladores de Utah desde 2019. Constituyen un mecanismo para emitir bonos destinados a financiar la infraestructura en nuevos desarrollos inmobiliarios, cuya deuda se salda mediante impuestos especiales gravados a los propietarios dentro de los límites del distrito.

Durante todo el verano, los concejales mostraron dudas sobre si permitir la creación de tres PID en Highlands, un desarrollo de más de 800 viviendas situado cerca del campus Wasatch de Utah Valley University.

Sin embargo, en la reunión del martes 1 de septiembre, el concejo afirmó haber negociado un acuerdo ventajoso para la ciudad.

El concejal Aaron Cheatwood solicitó a los desarrolladores que incluyan en cada venta de propiedad información detallada sobre el costo del inmueble con y sin la aplicación de los PID, lo que constituye esencialmente una versión más minuciosa de los requisitos de divulgación del estado.

“Quiero que cada comprador potencial sepa que está adquiriendo algo con un impacto concreto en sus impuestos futuros, pero que también percibe un beneficio inmediato al acceder a una propiedad cuyo costo podría haber sido $40,000 dólares mayor”, afirmó.

El esquema de los PID reduce el costo de la hipoteca para los compradores, aunque incrementa los impuestos sobre la propiedad.

Cheatwood, quien anteriormente había sido crítico de la propuesta , declaró el martes que llegó a la conclusión de que los PID beneficiarán a los residentes.

La ciudad negoció además más de $2 millones de dólares en beneficios públicos por parte del desarrollador, que incluyen $1.6 millones para un nuevo tramo de College Way, $400,000 para mejoras en el parque infantil del vecindario y $70,000 para el parque de perros.

La concejala Yvonne Barney se abstuvo en la votación, expresando que, si bien el proyecto le parece adecuado, se opone al modelo de los PID.

“Me resulta difícil conciliar la postura en contra de los PID que he mantenido por tanto tiempo y que sigo sosteniendo”, señaló. “Sin embargo, en lo que respecta a este proyecto, considero firmemente que aportará beneficios a nuestra comunidad y espero con interés los avances que presenten”.

El resto del concejo respaldó por unanimidad la creación de los distritos.

La construcción de Highlands comenzó en el otoño de 2024 y los desarrolladores prevén concluir las obras en la primavera de 2028.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.