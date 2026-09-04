Park City Point 2 Point somete a los ciclistas de montaña a la prueba definitiva de resistencia

Considerada una de las carreras de resistencia en bicicleta de montaña más destacadas del país, el director de la competencia, Steve Aderholt, afirmó que Point 2 Point no es para los débiles de corazón.

“Tiene más de 10,000 pies de ascenso y también 10,000 pies de descenso, así que hay mucho ascenso y muchos senderos difíciles”, dijo Aderholt en el programa “Local News Hour” de KPCW el 1 de septiembre . “Comenzamos en Round Valley, subimos hasta la cima de Deer Valley, bajamos prácticamente hasta la base de Park City, subimos todo el trayecto hasta la cima de la cresta en Shadow Lake, descendemos de nuevo a la base de PCMR y luego nos dirigimos al [Parque Olímpico de Utah]; así que cruzamos Deer Valley y terminamos en el UOP”.

El grupo de participantes de este año incluye a los poseedores del récord del recorrido, Zach Carlton y Chelsea Bolton. También compite Matt Wilson, quien finalizó segundo en la carrera Leadville 100 de Colorado, a tan solo una distancia de llanta de Keegan Swenson, originario de Heber City, quien se llevó la victoria.

El recorrido permanecerá abierto al público, por lo que los residentes locales podrán recorrer los senderos el sábado. Sin embargo, Aderholt recomendó evitar Round Valley por la mañana mientras los corredores se dirigen hacia Deer Valley.

“En las horas de la mañana, es mejor mantenerse del lado de Deer Valley y Park City, y por la tarde, si desea evitar a los competidores, permanecer más del lado de Deer Valley y Round Valley. Básicamente se invierte la ubicación de la ruta”.

No se esperan lluvias sino hasta el domingo, por lo que el clima debería ser favorable para la competencia del sábado. Aderholt señaló que los organizadores también trabajan para minimizar el impacto del evento en los senderos.

“Nunca hemos tenido daños en los senderos, y si alguna vez los hubiera, los dejaríamos tal como los encontramos”, afirmó. “Esta semana estamos ocupados marcando el recorrido y para el jueves de la próxima semana estará todo desmarcado. Por lo general, hacemos un poco de mantenimiento en los senderos y cortamos algunos árboles que han caído sobre la ruta. Nuestro objetivo y compromiso es que los senderos no sufran daños”.

Las inscripciones para la carrera se abren en febrero de cada año y los más de 400 cupos suelen agotarse en cuestión de minutos. Los competidores de este año provienen de 26 estados y cuatro países.

La competencia del sábado inicia en oleadas a partir de las 6:50 a.m. en Quinn’s Junction para la categoría abierta/profesional masculina. Los competidores más rápidos concluyen en menos de seis horas. El resto de los participantes debe llegar a la base de Park City Mountain antes de las 3:30 p.m. para mantenerse en la carrera.

La mayoría de los corredores cruza la meta entre las 3 y las 5 p.m., mientras que cerca de un tercio del grupo no logra finalizar debido a caídas, fallas mecánicas o agotamiento.

Artículo traducido por María Camperos.

