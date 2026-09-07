El Concejo del Condado de Summit pospone la votación sobre la recalificación de Junction Commons

La votación programada del Concejo del Condado de Summit para la recalificación y remodelación de Junction Commons fue pospuesta el miércoles 2 de septiembre debido únicamente a un error técnico.

Alrededor de la medianoche, tras aproximadamente dos horas de debate y comentarios del público, el concejal Roger Armstrong notó que el punto no había sido notificado adecuadamente en el orden del día. La concejala Megan McKenna explicó que la votación sobre los planes para la propiedad, anteriormente conocida como Outlets Park City, tendría que esperar.

“De hecho, estábamos en proceso de presentar la moción cuando nos dimos cuenta de que no estaba agendado correctamente, por lo que no figuraba en la agenda como una solicitud de recalificación”, declaró durante la emisión de “Local News Hour” de KPCW el 3 de septiembre .

En su lugar, el concejo llevará a cabo la votación durante una sesión especial el martes 8 de septiembre a las 8:30 a. m.

Elliott Workgroup El concepto arquitectónico de Elliott Workgroup para la remodelación de Junction Commons.

La propuesta de la firma propietaria, Singerman Real Estate , contempla 270 unidades multifamiliares, 70 casas adosadas (townhomes), aproximadamente 8,000 pies cuadrados de espacio para amenidades y casa club, y cerca de 55,000 pies cuadrados de área comercial.

El anillo superior de tiendas de Junction Commons se demolerá para dar paso a un vecindario residencial y dos estructuras de estacionamiento, mientras que los apartamentos se ubicarán en el lote de estacionamiento inferior.

El proyecto añade 220 unidades de vivienda asequible con restricción en las escrituras. De ellas, 188 estarán destinadas a familias con ingresos equivalentes al 80% del ingreso promedio del área (AMI) y 32 al 60%. Para una familia de cuatro integrantes, el 80% del ingreso promedio del área equivale a $134,000 dólares.

McKenna afirmó que el diálogo en torno al proyecto fue productivo y que el concejo perfila su aprobación.

“Al tratarse de una reestructuración urbana, comparas lo que existe actualmente con lo que están proponiendo, y creo que todos coincidimos en que la propuesta representa un uso mucho mejor para ese terreno”, declaró McKenna.

El desarrollo consta de seis fases y tomará entre ocho y diez años en completarse; la fase del anillo superior tomará de dos a cuatro años.

El condado de Summit y Junction Commons son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

