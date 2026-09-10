Los Miners de Park City jugarán este viernes en el nuevo Dozier Field, a pesar de que las obras continúan

Los Miners de Park City disputarán este viernes su primer partido en el remodelado Dozier Field enfrentándose a Salem Hills.

El distrito escolar confirmó que las obras continúan, pero las renovaciones en el campo de fútbol americano están lo suficientemente avanzadas como para recibir espectadores en lo que será el segundo partido de los Miners como locales esta temporada.

El primer encuentro oficial de la plantilla en casa tuvo que jugarse en las instalaciones de South Summit .

El estacionamiento estará disponible en el lote principal y en el de la iglesia ubicada detrás de Dozier; sin embargo, la puerta principal será el único acceso habilitado al estadio la noche del viernes.

Durante el partido, solo estarán disponibles los asientos de la gradería inferior en el lado local. Se recomienda al público llevar cojines o asientos portátiles para la grada de concreto.

El nuevo puesto de concesiones aún no está terminado, pero habrá camiones de comida (food trucks) en el lugar durante el evento.

El distrito también advirtió a los asistentes que no habrá áreas abiertas disponibles para que los niños jueguen antes, durante o después del partido. Se solicita al público permanecer en las vías de tránsito y áreas de asientos designadas.

Las reformas en Dozier Field forman parte de una modernización deportiva de mayor envergadura que comenzó el verano pasado. Una vez finalizadas, el campo contará con una nueva pista de atletismo, césped sintético y un edificio de concesiones.

En los terrenos de la antigua Treasure Mountain Junior High, el distrito está sumando dos canchas de fútbol, ocho canchas de tenis y campos de béisbol y sóftbol.

Las autoridades informaron que las jaulas de bateo y las obras de paisajismo están en ejecución, y que esta semana se completará el relleno del césped sintético del campo de béisbol. Asimismo, las cuadrillas están dando los últimos detalles a los vestuarios de los equipos y a los estacionamientos.

El distrito prevé que la construcción de las nuevas instalaciones deportivas concluya en octubre. El partido del reencuentro (homecoming) de Park City está programado para el 25 de septiembre.

Artículo traducido por María Camperos.

