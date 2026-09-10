Equipos de deportes de invierno de Park City buscan voluntarios para la próxima temporada de competencias

La planificación para la próxima temporada de competencias comenzó en mayo, y el director de competencias y eventos de Park City Ski and Snowboard, Brent Grygiel, señaló que coordinar el calendario con U.S. Ski and Snowboard es solo el comienzo.

“Hay muchísimo trabajo detrás, con el proceso presupuestario y todo eso”, comentó Grygiel el 3 de septiembre en el programa Local News Hour de KPCW. “Pero lo más importante es organizar al personal y asegurarnos de tener suficientes personas en la montaña para desarrollar los eventos sin sobrecargar a nadie; contar con más gente siempre es mejor”.

Park City es sede de competencias de esquí alpino, estilo libre (freestyle) y salto nórdico. Las carreras alpinas de la Federación Internacional de Esquí (FIS) iniciarán en diciembre en el Utah Olympic Park, mientras que los eventos de freeride cerrarán la temporada en marzo en Park City Mountain.

Grygiel indicó que le gustaría contar con un grupo de unos 100 voluntarios para cubrir las competencias.

“Necesitamos desde jueces de puerta hasta anotadores, asistentes de jueces, personas para aprender a cronometrar o anunciar; si a alguien se le da bien hablar por radio, siempre necesitamos locutores. Tenemos muchas vacantes que históricamente cuesta cubrir, y aunque logramos salir adelante, queremos invitar a la comunidad: si tienen el más mínimo interés, nos encantaría contar con ustedes”.

Los voluntarios que trabajen en la montaña deben ser esquiadores o snowboarders de nivel intermedio sólido. Quienes no esquíen ni usen tabla también pueden participar colaborando en la base de las pistas.

Asimismo, Grygiel advirtió que la mayoría de los puestos requieren pasar gran parte del día al aire libre.

“Depende de la función, pero la mayoría de las oportunidades son en la ladera expuestos al clima; hay que estar preparado para el frío. Como dije, también hay opciones en la base donde se puede estar con botas de nieve en terreno llano, pero al ser un deporte invernal, la mayor necesidad está en la montaña”.

Park City cuenta con una larga trayectoria formando atletas de élite, y Grygiel destacó que organizar torneos locales es fundamental para mantener esa cantera.

“Empezamos desde la base con series locales y avanzamos hasta el nivel FIS de élite, lo cual es primordial”, afirmó. “Si no organizáramos estos eventos, los jóvenes tendrían que viajar a Wyoming, Idaho o Montana, lo que supone un enorme desgaste mental, físico y económico. Queremos seguir siendo los anfitriones y ofrecerles la mejor experiencia posible”.

Añadió que ser voluntario ahora también ofrece una valiosa experiencia de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 en Utah.

Artículo traducido por María Camperos.

