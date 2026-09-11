Los planes de vivienda para Silver Creek pasan a revisión del Concejo del Condado de Summit

El proyecto Latitudes contempla la construcción de 74 condominios, además de zonas comerciales y espacios comunitarios, en un terreno ubicado cerca de Silver Summit.

Treinta de estas unidades serán de costo accesible. El desarrollo estará enfocado en personas mayores de 55 años y no se permitirán los alquileres nocturnos.

En su reunión del martes 8 de septiembre, la Comisión de Planificación de Snyderville Basin recomendó modificar la zonificación del terreno en Silver Creek Village para dar luz verde al proyecto.

La comisionada Tyann Mooney destacó que los desarrolladores incorporaron los comentarios del condado tras haber presentado los planes iniciales el verano pasado.

“Creo que han hecho un trabajo sumamente riguroso y que escucharon nuestras preocupaciones”, señaló Mooney.

Entre las inquietudes manifestadas anteriormente figuraban el estacionamiento y el acceso al transporte público. Al respecto, el desarrollador Clive Bridgwater explicó el martes que el proyecto contará con estacionamiento subterráneo y en superficie, además de una parada cubierta para el sistema de transporte High Valley Transit.

Aparte de las nuevas viviendas, el complejo incluirá un parque público, un gimnasio y un espacio de coworking.

Sin embargo, la comisionada Heather Peteroy expresó mantener ciertas dudas sobre si la ubicación es la adecuada para este tipo de proyecto.

“Es el pie que tenemos para este zapato”, comentó Peteroy. “Pero viendo el panorama general, aún me cuesta asimilar la idea de un edificio de 60 pies (18 metros) de altura que, aunque sea hermoso y residencial, quede situado en un vecindario que me parece un poco más de carácter industrial ligero”.

La propiedad colinda con un taller mecánico y de neumáticos Burt Brothers, una gasolinera y un Home Depot.

Por su parte, otros comisionados argumentaron que diversificar el tipo de desarrollo en esa zona podría resultar de gran valor para la comunidad.

La comisión votó por unanimidad enviar la recomendación de rezonificación al Concejo del Condado de Summit.

Latitudes es uno de varios desarrollos de uso mixto proyectados en el área de Silver Creek.

El pasado 2 de septiembre, el Concejo del Condado de Summit aprobó un cambio de zonificación para Crossroads, proyecto que construirá 90 unidades de vivienda, un parque, una casa club y espacios comerciales y para organizaciones sin fines de lucro al otro lado de la Interestatal 80.

Asimismo, Sigg’s Marketplace proyecta sumar un supermercado, restaurantes y más viviendas en la zona de Silver Creek.

Artículo traducido por María Camperos.

