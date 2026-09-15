Leslie Thatcher, voz emblemática de KPCW, anuncia su retiro tras 36 años en la emisora

La directora sénior de noticias de KPCW, Leslie Thatcher , anunció su retiro el lunes 14 de septiembre. Thatcher expresó que se siente afortunada de haber tenido una carrera periodística larga, rica y gratificante en la comunidad que ama.

Su carrera en KPCW comenzó en 1990 con un teléfono de disco y una máquina de escribir eléctrica. Aunque el periodismo ha cambiado mucho desde entonces, señaló que la importancia de contar historias relevantes para la comunidad se ha mantenido intacta.

“Me voy de KPCW con el orgullo del trabajo bien hecho y con una enorme gratitud hacia las personas que me confiaron sus historias”, manifestó. “Tengo plena confianza en que los jóvenes y talentosos reporteros darán continuidad a la importante labor de la emisora”.

Thatcher es la última empleada en nómina contratada por el fundador de la estación, Blaire Feulner.

Desde 1995 ha sido la voz de las noticias e información matutinas, y desde 2008 produce y conduce el programa Local News Hour . Residente de Park City desde 1980, su profundo conocimiento de la comunidad la guió para formular las preguntas que todos tenían en mente. Con el paso de los años, se hizo conocida por ser exigente pero justa.

Bob Richer, quien integró el Concejo Municipal de Park City en los años 90 y la Comisión del Condado de Summit en los 2000, fue uno de los invitados habituales de Thatcher en Local News Hour.

Richer destacó que Thatcher siempre fue una reportera y entrevistadora perspicaz, cuya firmeza ayudó a sacar a la luz la verdad sobre algunos de los temas más trascendentales de la comunidad.

“Más importante aún, ha sido parte de nuestra comunidad y ha contribuido de muchas maneras a hacer de Park City y del condado de Summit un lugar mejor y más informado para vivir, trabajar y disfrutar”, afirmó Richer, quien también formó parte de la junta directiva de KPCW.

El actual presidente de la Junta Directiva de KPCW, Larry Rose, comentó que ha escuchado a Thatcher durante más tiempo del que puede recordar y que, como muchos vecinos, dependía de ella para obtener información vital sobre el Wasatch Back.

Rose recordó una mañana de 2020 en la que él y su esposa, Gail, se despertaron por un temblor en su casa. Mientras su esposa pensó que era un camión de basura, Larry sospechó que podía ser un sismo.

“Le sugerí que encendiéramos KPCW de inmediato y, en cuestión de segundos, Leslie me explicó exactamente de qué se trataba”, relató Larry Rose. “Gracias, Leslie. En efecto, era un terremoto”.

Glen Kutler / KPCW El equipo de KPCW junto a Leslie Thatcher y su esposo, Dar Hendrickson, mientras ella anunciaba su próximo retiro durante el programa Local News Hour el 14 de septiembre de 2026.

Thatcher también es conocida por su trabajo en el programa The Sundance Reel de KPCW , el cual ha liderado y coproducido desde 2009, compartiendo historias sobre cineastas y profesionales de la industria durante el Festival de Cine de Sundance.

Ha sido galardonada en múltiples ocasiones por la Asociación de Radiodifusores de Utah y honrada por la Junta de Educación del Estado de Utah. En 2015 fue nombrada Ciudadana Profesional del Año por el Club Rotario de Park City, y en 2018 la Junta de Agentes Inmobiliarios de Park City le otorgó su Premio al Servicio Comunitario.

La directora ejecutiva y CEO de KPCW, Juliana Allely, destacó el rol fundamental que Thatcher ha desempeñado en la emisora a lo largo de 36 años.

“Creo que parte de la razón por la que KPCW es tan respetada radica en que es una voz, un ser humano real al que escuchas en el momento, haciendo las preguntas difíciles y perspicaces a nuestros líderes electos y a las organizaciones sin fines de lucro”, afirmó Allely. “Esa voz ha sido Leslie”.

Allely añadió que le entusiasma celebrar los logros y contribuciones de Thatcher, así como el futuro de KPCW y su equipo de noticias.

Durante su retiro, Thatcher continuará disfrutando de todo lo que Park City ofrece.

“Después de todos estos años de madrugar, me entusiasma comprobar si eso de quedarse durmiendo hasta tarde es tan bueno como dicen”, comentó Thatcher.

Thatcher continuará siendo la voz matutina de los residentes hasta fin de año, momento en que colgará sus auriculares y apagará los alarmadores.

KPCW organizará una celebración comunitaria de despedida a finales de este año.

La búsqueda para el próximo conductor de Local News Hour en KPCW comenzará pronto.

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Artículo traducido por María Camperos.

