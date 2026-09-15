El Departamento de Salud del Condado de Summit ofrecerá clínicas de vacunación sin bajar del vehículo

Cada otoño, el Departamento de Salud del Condado de Summit ofrece tres clínicas durante el mes de octubre en tres zonas distintas del condado. La subdirectora Kendra Babitz señaló que no se requiere cita previa para recibir la vacuna contra la gripe o el COVID-19.

“Siempre se realizan durante la primera semana completa de octubre, para que puedan planificarlo a futuro para los próximos años”, explicó Babitz el 14 de septiembre en el programa Local News Hour de KPCW. “La primera clínica será en Kamas el martes 6 de octubre. Luego en Coalville el miércoles 7 de octubre, que este año tendrá una nueva ubicación: nos trasladamos al predio ferial para dar cabida a una mayor demanda. Por último, estaremos en el estacionamiento de Park City Mountain Resort el jueves 8 de octubre”.

Las clínicas están abiertas para todos los residentes del condado, independientemente de la forma en que decidan acudir.

“Se trata de una clínica sin bajar del vehículo (drive-through), por lo que pueden venir en su automóvil”, afirmó. “También atendemos a personas a pie, lo cual está perfectamente bien. Muchas personas vienen en su bicicleta de montaña, especialmente aquí en Park City. Incluso hemos recibido personas a caballo, en camionetas y en todo tipo de medios. Así que resulta un evento muy divertido”.

Babitz destacó que las vacunas son gratuitas para los residentes, ya que el costo es cubierto por los seguros médicos o absorbido por el condado.

“Aceptamos todos los seguros”, indicó. “Las coberturas médicas cubren ambas vacunas. Solo hay dos seguros con los que no trabajamos directamente, pero en esos casos les brindamos a los usuarios la información necesaria para que soliciten el reembolso correspondiente”.

Babitz recomendó a los residentes evaluar también otras vacunas sugeridas, como las del VRS (virus sincitial respiratorio) y el neumococo, aclarando que estas no estarán disponibles en las clínicas de octubre.

En relación a los padres que evalúan si vacunar a sus hijos con la triple viral (SRP: sarampión, rubéola y paperas), Babitz advirtió sobre las consecuencias para los estudiantes no vacunados en caso de un brote epidémico.

Explicó que, ante la presencia de un brote, a los estudiantes no vacunados se les podría exigir permanecer en sus hogares sin asistir a la escuela durante un periodo de 21 días.

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Artículo traducido por María Camperos.

