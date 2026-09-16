Líderes de Park City cautelosos ante la posibilidad de otro invierno cálido

Park City tuvo un año difícil en lo que respecta a los ingresos por impuestos a las ventas.

El flojo invierno de 2025-2026 afectó con mayor fuerza en marzo , cuando los impuestos a las ventas cayeron cerca de un 20 % en comparación con 2025. Las cifras de abril y mayo mostraron cierta capacidad de recuperación. Según un informe del personal municipal , los impuestos a las ventas de junio continúan reflejando una estabilización en los números: los ingresos por este concepto se mantuvieron prácticamente sin cambios en comparación con 2025.

El administrador municipal, Adam Lenhard, señaló que los ingresos del acumulado anual no carecen de un lado positivo: la situación podría haber sido peor.

Los ingresos desde julio de 2025 hasta junio de 2026 alcanzaron casi los 43,5 millones de dólares. Eso representa una disminución de casi 1,8 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior, o una caída cercana al 4 %.

Aun así, Lenhard advirtió que la ciudad podría verse afectada si se registran varios inviernos malos de forma consecutiva.

“Una caída del 4 % no es insignificante, y nuestro presupuesto depende en gran medida de los ingresos por impuestos a las ventas para prestar muchos de los servicios que ofrecemos”, afirmó el 2 de septiembre en el programa Local News Hour de KPCW. “Si tuviéramos otro año con una baja del 4 %… eso resulta significativo, importa, y tendremos que realizar ajustes”.

Explicó que la municipalidad debió recortar algunos gastos para compensar el déficit. Lenhard indicó que se necesitarán más ajustes si los impuestos a las ventas se mantienen en niveles bajos.

Lenhard y otros líderes municipales también manifestaron su preocupación por el hecho de que los visitantes estén gastando su dinero en otros lugares.

“Estamos observando una fuga significativa de impuestos a las ventas fuera de la ciudad, por lo que es algo de lo que estamos muy conscientes, nos preocupa y estamos elaborando planes de cara al futuro”, señaló Lenhard.

Durante la reunión del 20 de agosto, la concejal Tana Toly señaló al nuevo desarrollo East Village de Deer Valley Resort, la renovada Main Street de Ogden y los eventos en Snowbasin Resort como nuevas competencias para la Main Street y los centros de esquí de Park City.

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Artículo traducido por María Camperos.

