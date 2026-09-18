El perro K-9 Bruno de la Policía de Park City recibe el alta médica tras una exitosa cirugía
El Departamento de Policía de Park City informa que Bruno se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una caída el martes por la mañana.
El perro detector de explosivos Bruno, del Departamento de Policía de Park City, fue dado de alta del hospital tras una exitosa cirugía.
El departamento informó el jueves que su perro K-9 se encuentra oficialmente en proceso de recuperación tras haber caído desde el paso elevado de la Ruta Federal 40 el martes por la mañana, mientras colaboraba en la investigación de un dispositivo sospechoso en la vía.
El canino fue trasladado en transporte aéreo a un hospital veterinario en Salt Lake con dos patas rotas y la mandíbula fracturada. Fue sometido a intervención quirúrgica el miércoles por la tarde.
Los agentes señalaron que Bruno aún tiene un largo camino de recuperación por delante y expresaron su agradecimiento a la comunidad por el apoyo brindado tanto al perro K-9 como a su guía.
Artículo traducido por María Camperos.