© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
LIVE: KPCW Summer Pledge Drive

El perro K-9 Bruno de la Policía de Park City recibe el alta médica tras una exitosa cirugía

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 18, 2026 at 4:07 PM MDT
Park City K-9 Bruno leaves hospital after surgery Sept. 16, 2026.
Park City Police Department
Bruno, el perro K-9 de Park City, recibe el alta hospitalaria tras su cirugía el 16 de sept. de 2026

El Departamento de Policía de Park City informa que Bruno se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una caída el martes por la mañana.

El perro detector de explosivos Bruno, del Departamento de Policía de Park City, fue dado de alta del hospital tras una exitosa cirugía.

El departamento informó el jueves que su perro K-9 se encuentra oficialmente en proceso de recuperación tras haber caído desde el paso elevado de la Ruta Federal 40 el martes por la mañana, mientras colaboraba en la investigación de un dispositivo sospechoso en la vía.

El canino fue trasladado en transporte aéreo a un hospital veterinario en Salt Lake con dos patas rotas y la mandíbula fracturada. Fue sometido a intervención quirúrgica el miércoles por la tarde.

Los agentes señalaron que Bruno aún tiene un largo camino de recuperación por delante y expresaron su agradecimiento a la comunidad por el apoyo brindado tanto al perro K-9 como a su guía.

Artículo traducido por María Camperos.
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Content Producer
See stories by Sydney Weaver