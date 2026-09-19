Quemas prescritas en los montes Uinta podrían generar presencia de humo en el condado de Summit

Los residentes del este del condado de Summit podrían ver o percibir olor a humo a medida que las cuadrillas realizan quemas prescritas a lo largo de la carretera Mirror Lake Highway durante el fin de semana.

El condado informó que el personal estará realizando quemas en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache hasta noviembre , si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Además de Mirror Lake Highway, las cuadrillas también operarán en la zona de Burnt Beaver, la cara norte del brazo oeste del río Duchesne y al oeste del embalse Currant Creek.

El humo podría desplazarse sobre las montañas. Se solicita a los residentes no reportarlo a los servicios de emergencia.

Para registrarse y recibir alertas de incendios del condado de Summit, envíe el mensaje de texto SCFIRE al 91896.

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Artículo traducido por María Camperos.

