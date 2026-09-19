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Quemas prescritas en los montes Uinta podrían generar presencia de humo en el condado de Summit

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 19, 2026 at 7:56 AM MDT
Prescribed burns in the Uinta-Wasatch-Cache National Forest are expected to continue through Friday, June 14.
Kathy Pollock
/
U.S Forest Service / Uinta-Wasatch-Cache National Forest
Personal a cargo de quemas prescritas en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache en 2024.

Se prevé que las quemas prescritas continúen hasta noviembre

Los residentes del este del condado de Summit podrían ver o percibir olor a humo a medida que las cuadrillas realizan quemas prescritas a lo largo de la carretera Mirror Lake Highway durante el fin de semana.

El condado informó que el personal estará realizando quemas en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache hasta noviembre, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Además de Mirror Lake Highway, las cuadrillas también operarán en la zona de Burnt Beaver, la cara norte del brazo oeste del río Duchesne y al oeste del embalse Currant Creek.

El humo podría desplazarse sobre las montañas. Se solicita a los residentes no reportarlo a los servicios de emergencia.

Para registrarse y recibir alertas de incendios del condado de Summit, envíe el mensaje de texto SCFIRE al 91896.

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Artículo traducido por María Camperos.
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