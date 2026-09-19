Quemas prescritas en los montes Uinta podrían generar presencia de humo en el condado de Summit
Se prevé que las quemas prescritas continúen hasta noviembre
Los residentes del este del condado de Summit podrían ver o percibir olor a humo a medida que las cuadrillas realizan quemas prescritas a lo largo de la carretera Mirror Lake Highway durante el fin de semana.
El condado informó que el personal estará realizando quemas en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache hasta noviembre, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Además de Mirror Lake Highway, las cuadrillas también operarán en la zona de Burnt Beaver, la cara norte del brazo oeste del río Duchesne y al oeste del embalse Currant Creek.
El humo podría desplazarse sobre las montañas. Se solicita a los residentes no reportarlo a los servicios de emergencia.
Para registrarse y recibir alertas de incendios del condado de Summit, envíe el mensaje de texto SCFIRE al 91896.
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Artículo traducido por María Camperos.