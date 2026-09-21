Aumenta la matrícula en los preescolares de Park City, pero las evaluaciones muestran brechas entre los estudiantes

El Distrito Escolar de Park City cuenta con 217 alumnos inscritos este año en sus cuatro escuelas preescolares: Jeremy Ranch, McPolin, Parley’s Park y Trailside. Esta cifra representa un incremento respecto a los 154 estudiantes del otoño de 2024 y supera ligeramente los 208 registrados el año pasado.

Missy Tschabrun, directora y coordinadora de educación preescolar del Distrito Escolar de Park City, señaló que la matrícula aún podría aumentar debido a que el distrito continúa aceptando estudiantes.

Este año, el distrito también está implementando el plan de estudios Frog Street. Este programa nacional de educación preescolar se enfoca en el desarrollo académico temprano y socioemocional.

“Nuestros maestros están aprendiendo mucho sobre el plan de estudios”, afirmó Tschabrun. “Finalmente, hacia esta semana, han comenzado a asentarse. Realmente están empezando a sentirse cómodos con el programa y a los niños les está encantando. Es increíble lo que un títere de rana puede hacer por la educación pre-K”.

Explicó que el plan de estudios incluye materiales bilingües y actividades prácticas, como un títere de rana llamado Fernando que los maestros utilizan para las lecciones de vocabulario y matemáticas.

El año pasado, alrededor del 90 % de los niños de preescolar de Park City alcanzaron los niveles de referencia en lectoescritura y matemáticas del perfil de entrada y salida de prekínder del estado (PEEP, por sus siglas en inglés).

“El PEEP se realiza mediante una evaluación individual entre el maestro y el estudiante, donde se pide: ‘Señala el rectángulo, señala el cuadrado’, repasando los colores y los números. ‘¿Conoces los sonidos de tus letras? ¿Conoces el abecedario?’”.

Tschaburn indicó que, si bien el conjunto de los alumnos preescolares del distrito alcanza un 86 % de suficiencia en lectoescritura y un 88 % en cálculo numérico, el 61 % de los estudiantes multilingües cumplió con el estándar.

Detalló que el distrito ha elaborado un plan a cinco años para reducir esta brecha.

“El próximo año nos enfocaremos en etiquetar todo en el aula en inglés y español”, sostuvo. “Y en revisar a fondo el plan de estudios de Frog Street para asegurarnos de que existan recursos prácticos para nuestros alumnos que aprenden inglés (MLL)”.

Tschaburn agregó que los siguientes pasos incluirán reforzar el desarrollo del lenguaje oral para preparar mejor a los estudiantes antes de ingresar a kínder.

Asimismo, subrayó que el objetivo a largo plazo es lograr que todos los estudiantes multilingües alcancen los estándares requeridos.

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Artículo traducido por María Camperos.

