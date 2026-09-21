Los visitantes de Park City pagarán cerca de un 60 % más por el uso de espacios comunitarios

El nuevo centro comunitario de Park City, de 20 millones de dólares y 15.000 pies cuadrados ubicado en City Park, abrirá sus puertas para finales de año. Con el nombre de The Mine, el edificio se suma a la biblioteca de Park City y al hospital Miner's (Miner's Hospital) como recinto para diversas actividades comunitarias.

Con una instalación adicional incorporada a la oferta, el personal de la ciudad propuso estandarizar la estructura de tarifas durante una reunión celebrada el 17 de septiembre. El concejo se mostró a favor.

La gerente de la división de recreación de la ciudad, Jessica Moran, señaló que su equipo está proponiendo precios diferenciados para las distintas categorías de usuarios.

“Esto incluiría en primer lugar a los residentes y a las organizaciones benéficas, y luego las tarifas para visitantes y uso comercial, las cuales reflejarían de mejor manera el valor de mercado y las características de cada espacio”, explicó.

Kristine Weller / KPCW El nuevo centro comunitario de Park City, The Mine, en construcción en City Park el 21 de sep. de 2026.

También hay costos diferenciados para el uso por hora en comparación con el uso diario.

El espacio para eventos comunitarios en The Mine se alquilará por 125 dólares la hora o 750 dólares el día para residentes u organizaciones benéficas. Esto contrasta con la tarifa de 200 dólares por hora y 1.300 dólares por el día completo para visitantes y uso comercial.

Los costos para el uso de otros espacios en The Mine, el hospital Miner's (Miner's Hospital) y la biblioteca de Park City siguen un patrón similar. En promedio, los visitantes y los usuarios comerciales pagarán alrededor de un 60 % más por el uso de las instalaciones.

“Las tarifas que establecimos se basaron realmente en una investigación que realizamos, en la que observamos instalaciones similares en todo el estado, principalmente, así como nuestras propias instalaciones y campos que alquilamos en la actualidad”, explicó Moran.

Los residentes podrán solicitar reservas con hasta seis meses de anticipación, un mes antes que los visitantes.

Kristine Weller / KPCW La biblioteca de Park City el 21 de sep. de 2026.

Moran señaló que cada instalación desempeñará funciones específicas y complementarias, lo que permitirá al personal evaluar las solicitudes de reserva de manera consistente.

The Mine funcionará como el recinto principal de alquiler para uso flexible, mientras que el hospital Miner's (Miner's Hospital) se administrará como un espacio histórico de uso limitado. Por su parte, la biblioteca de Park City se centrará en reuniones, educación, participación ciudadana y uso por parte de organizaciones sin fines de lucro. La biblioteca continuará eximiendo de tarifas a los eventos públicos.

La Municipalidad de Park City es patrocinadora financiera de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.