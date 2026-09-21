El Día de Servicio del 11 de Septiembre en Park City reúne a 1.200 voluntarios en 44 proyectos

Los voluntarios arrancaron malas hierbas en los jardines comunitarios de Summit (Summit Community Gardens), retiraron alambre de púas en el rancho 910 (910 Ranch) y colaboraron en docenas de otros proyectos en toda la comunidad.

La jornada comenzó con una ceremonia de la bandera para recordar los ataques del 11 de septiembre y rendir homenaje a los primeros respondedores locales y nacionales, tanto de aquel momento como de la actualidad.

La fundadora y codirectora de Serve Park City, Karen Marriott, señaló que el objetivo del día es transformar el recuerdo en servicio.

“¿Cómo logramos no olvidar ese día? Y ¿cómo convertimos eso en algo productivo, donde nos unamos como comunidades tal como lo hicimos en torno al 11 de septiembre?”, expresó Marriott.

Marriott calculó que unas 1.200 personas participaron como voluntarias, reuniendo a personas de distintas generaciones.

Ulla-Britt Libre / KPCW Ali Widdison se ensucia las manos como voluntaria para Summit Community Gardens & EATS.

Ali Widdison, residente de Park City, prestó servicio junto a su familia en Summit Community Gardens & EATS.

“Te hace sentir bien, y ver a tu hijo ayudar también te hace sentir muy bien. Además tengo a mi mamá aquí, así que hoy tenemos tres generaciones trabajando en el jardín, y es algo muy especial”, comentó Widdison.

En el rancho 910 (910 Ranch), los voluntarios ayudaron a las cuadrillas del condado de Summit a retirar alambre de púas que puede obstaculizar el paso de los alces y otros animales silvestres.

El gerente de recursos y restauración del condado de Summit, Billy Kurek, señaló que la ayuda adicional marca la diferencia para su equipo de tres personas.

“Así que contar con siete personas para retirar alambre de púas representa a siete personas dedicadas a un proyecto específico que nos ayudan a sacar adelante un trabajo importante”.

Kurek expresó que la jornada de servicio le recordó el pasado de su país.

“Cuando estamos aquí en una propiedad como esta, esa conexión con el 11 de septiembre y el simple hecho de ser estadounidense y sentir orgullo de dónde venimos... esto es parte de la tierra que hace del oeste americano lo que es”, afirmó Kurek.

Ulla-Britt Libre / KPCW Los voluntarios retiran alambre de púas en el rancho 910.

Marriott señaló que Serve Park City también coordina oportunidades de voluntariado durante todo el año.

Para obtener más información, visite serveparkcity.org .

Artículo traducido por María Camperos.

