High Valley Transit y el UDOT concluyen obras viales de varios meses

En Park City, el personal del Departamento de Transportes de Utah (UDOT) está concluyendo esta semana la construcción de los nuevos carriles de giro en la intersección de Deer Valley Drive y Park Avenue.

Los trabajos también están en su fase final cerca de Kimball Junction.

Gabe Shields, director de desarrollo de High Valley Transit, indicó que las cuadrillas tienen pendiente un proyecto de pavimentación más en la Ruta 224 para esta etapa del proyecto de transporte rápido en autobús (BRT).

“En ese tramo desde Ute [Boulevard] hasta Olympic [Parkway], también estamos trabajando en el lado este de la 224, justo ahí en Silver Springs [Drive] y Old Ranch [Road], y luego hay un par de puntos en el sendero de ese lado este que también vamos a dejar listos”, declaró a KPCW el 21 de septiembre.

Shields señaló que el proyecto va adelantado respecto a lo programado y que la mayoría de los conos de señalización se retirarán el próximo mes.

“Tienen estas labores de pavimentación programadas para la próxima semana. La semana siguiente van a hacer un poco de empalme de bordillos y cunetas”, explicó. “Para ese momento comenzarán a cerrar los trabajos de cara al invierno y a realizar el repintado de carriles, por lo que tendremos todo de vuelta a la normalidad a finales de octubre”.

Las obras a lo largo de la Ruta Estatal 224 forman parte del proyecto plurianual de transporte rápido en autobús que agregará carriles exclusivos para autobuses y carriles de flujo mixto entre Kimball Junction y Old Town.

Se prevé que el servicio comience a operar en 2028.

Artículo traducido por María Camperos.