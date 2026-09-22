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Un hombre en custodia tras una persecución a pie en el vecindario Prospector

KPCW | By Kristine Weller
Published September 22, 2026 at 10:04 AM MDT
Park City Police car on Main Street.
Matt Sampson
/
KPCW

La policía de Park City arrestó a un hombre el lunes por la tarde después de que este huyera a pie a través del vecindario Prospector.

Según un portavoz del Departamento de Policía de Park City, los agentes acudieron a la zona tras recibir el reporte de una alteración del orden público alrededor de las 14:10 horas. Cuando los oficiales llegaron al lugar, el hombre huyó a pie.

La Oficina del Alguacil del Condado de Summit y la Patrulla de Caminos de Utah prestaron apoyo durante la persecución.

Durante la búsqueda, se emitió una alerta de emergencia inversa (vía telefónica) a algunos residentes de Prospector. La notificación les advertía estar atentos ante la presencia de un individuo sospechoso vestido completamente de negro.

“Esté atento a sospechoso que evade a la policía, no consta que esté armado, pero no se aproxime, podría estar corriendo por los patios de la zona”, indicaba la alerta.

El sujeto fue localizado alrededor de las 15:40 horas en el área de Little Bessie y fue puesto bajo custodia de manera segura. No se reportaron heridos. La identidad de la persona arrestada aún no se ha dado a conocer.

Artículo traducido por María Camperos.
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Kristine Weller
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