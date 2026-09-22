Una mujer y un perro heridos por un alce en un sendero de Park City fueron dados de alta del hospital

Debbi y Joe Bellinghieri viajan desde Fort Lauderdale, Florida, a Park City todos los años para contemplar los colores del otoño.

Debbi Bellinghieri estaba de excursión con sus dos perros el 15 de septiembre cuando se topó con una alce y su cría. Joe Bellinghieri señaló que los animales estaban en medio del sendero.

“En ese momento se detuvo; no sabía qué hacer”, relató. “Se quedó inmóvil, y antes de darse cuenta, la alce comenzó a ir y venir unas seis veces. Prácticamente la arrolló”.

Explicó que la alce la pisoteó en el muslo, lo que requirió una cirugía reconstructiva. También sufrió fracturas de costillas y la perforación de un pulmón. Logró soltar a los perros, que iban atados con correa, con la esperanza de que corrieran a un lugar seguro.

“Entonces los desenganchó al darse cuenta de que se estaba enredando toda, y pensó que los perros tendrían mejores posibilidades de salvarse”, dijo. “Pero uno de los perros, Murphee, supongo que se interpuso ante la alce y resultó herido”.

Otra pareja que recorría el sendero llamó a los servicios de emergencia y bajó a Debbi Bellinghieri hasta una ambulancia que la aguardaba. Murphee fue trasladado al veterinario.

Debbi Bellinghieri fue dada de alta del hospital el 21 de septiembre y Murphee ya se encuentra de regreso en casa tras someterse a una cirugía para reparar su pata fracturada.

Rusty Robinson, biólogo de la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah, afirmó que la senderista actuó de manera correcta al no aproximarse a la alce y mantener a sus perros amarrados. Añadió que quienes recorren los senderos deben estar atentos a las señales de irritación en estos animales.

“Por lo general, bajan la cabeza y se les eriza el pelaje del cuello y del lomo”, explicó. “Si repliegan las orejas hacia atrás como un caballo, o si miran de lado dejando ver la parte blanca de los ojos, todas esas son señales de que la alce está adoptando una postura agresiva y le está advirtiendo que se aleje”.

En caso de que una alce embista, sugirió resguardarse detrás de un árbol o de un objeto sólido.

La familia permanecerá recuperándose durante unas semanas más en Park City antes de regresar a Florida.

Se puede encontrar más información sobre la seguridad en torno a alces y vida silvestre en wildlife.utah.gov .

Artículo traducido por María Camperos.

