Homenajean al piloto de Park City fallecido, Ryan Cutter, durante el cortejo fúnebre de regreso a casa.

Ryan Cutter, de 46 años, falleció en un accidente de helicóptero junto a su copiloto Greg King mientras combatían el incendio Dome (Dome Fire) en el Parque Nacional Yosemite el 20 de septiembre. Las causas del accidente continúan bajo investigación.

El martes, las cenizas de Cutter fueron trasladadas por vía aérea al aeropuerto de Heber. Cerca de 100 miembros del personal de primera respuesta y un cortejo de casi 40 vehículos lo escoltaron de regreso a su hogar en Summit Park.

Diversos residentes de la comunidad se apostaron a lo largo de la ruta, desde la Ruta U.S. 40 hasta la Interstatal 80, muchos de ellos portando banderas estadounidenses.

La funcionaria del Servicio Forestal de los Estados Unidos, Sierra Hellstrom, expresó que presenciar el apoyo de la comunidad a lo largo del trayecto resulta profundamente conmovedor.

"Mientras avanzábamos hoy en el cortejo pasando debajo de los puentes, ver a las personas de pie a lo largo del camino, esperando con banderas y rindiendo saludo, quizás esas personas nunca sepan lo mucho que significa eso para nosotros", declaró Hellstrom a KPCW. "No tenemos palabras suficientes para agradecer al público por ayudarnos a traer a Ryan a casa de una manera tan honorable".

Cutter nació en Nuevo Hampshire y creció esquiando en la estación Dartmouth Skiway, de acuerdo con el Consejo Conmemorativo de Esquí Ford K. Sayre. Durante su infancia, fue competidor de salto en esquí.

Posteriormente, Cutter se mudó a Park City, donde inició su carrera como piloto.

El amigo y vecino de Cutter, Scott Greenwood, señaló que siempre sintió atracción por las alturas y el aire.

"Era saltador de esquí. Hacía salto BASE, volaba con traje de alas (wingsuit) y, por supuesto, pilotaba helicópteros", afirmó Greenwood. "Le encantaba desafiar la gravedad. Durante 46 años, desafió la gravedad".

Greenwood añadió que, más allá de buscar la adrenalina, Cutter era un amigo leal.

"Tenía un humor seco y sarcástico", comentó Greenwood. "Poseía un ingenio y una agudeza verbal sumamente divertidos, y utilizaba todo eso para intentar ocultar su lado sensible, porque en el fondo era un pan de Dios".

Daniel Harris, compañero de trabajo y amigo, reflexionó sobre el alcance del impacto que Cutter dejó en diversas comunidades.

"Consideraba a Ryan un buen amigo, aunque no necesariamente salíamos juntos todos los días", dijo Harris. "No me daba cuenta de cuántas personas en nuestra comunidad tenían ese mismo tipo de relación con él… esto no solo afectó a la comunidad de esquiadores fuera de pista, parapentistas o saltadores BASE".

A Cutter le sobreviven su esposa, Nina Pacchia, y sus perros.

Artículo traducido por María Camperos.

