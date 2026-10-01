Una nueva edición del programa Sages and Seekers en Park City dará inicio el 20 de octubre.

Sages and Seekers reúne a adolescentes, o "buscadores" (seekers), con adultos mayores, o "sabios" (sages), en conversaciones diseñadas para ayudar a los participantes a encontrar significado y propósito a través de experiencias de vida compartidas.

El programa local comenzó en la Biblioteca de Park City hace aproximadamente tres años antes de trasladarse al condado de Wasatch, donde está por iniciar su quinta edición.

Ahora, la gerente de programas de Live Like Sam, Jessica Parker, señala que la organización está trayendo la iniciativa de vuelta a Park City.

Explica que este programa intergeneracional está diseñado para fomentar la empatía y romper estereotipos.

"Es un programa intergeneracional que conecta a nuestros adolescentes con adultos mayores de la comunidad, y es un programa de tutoría", afirmó Parker en el programa "Local News Hour" de KPCW el 30 de septiembre. "También rompe estereotipos y simplemente cierra la brecha entre generaciones".

El programa se desarrollará durante ocho semanas los martes, de 5 p.m. a 6:30 p.m., a partir del 20 de octubre en el Centro de Adultos Mayores de Park City (Park City Senior Center).

La primera reunión consiste en una dinámica rompehielos que brinda a los participantes la oportunidad de conocerse. La segunda sesión incluye una modalidad inspirada en las citas rápidas (speed dating).

"Todos los buscadores tienen la oportunidad de conocer a cada sabio de forma individual y hacerles preguntas, y luego pueden decidir con quién conectaron mejor, o si tal vez ese sabio tuvo una carrera sobre la cual les interesa aprender más, o pasatiempos que tienen en común. Así, nuestros buscadores eligen a los sabios con los que más se relacionaron y luego se les asigna una pareja para las seis semanas restantes del programa".

Los buscadores tienen entre 13 y 18 años, mientras que los sabios deben ser mayores de 55 años. Parker indica que todavía hay espacio para siete u ocho parejas más. Las personas interesadas pueden inscribirse en línea.

Parker menciona que los buscadores suelen decir que esperan con ansias las reuniones semanales. El programa también beneficia a los participantes mayores.

"Creo que se debe simplemente a que tienen a alguien que los visita cada semana para ver cómo están, alguien a quien le importa y que pasa tiempo de calidad con ellos, haciéndoles preguntas sobre sus vidas", señaló. "Si tienen cosas en común, los buscadores pueden aprender muchísimo de nuestros sabios y de su experiencia de vida, por lo que se comparten muchos consejos o simplemente historias, además de consejos sobre tecnología que también se comparten con nuestros sabios".

Los estudiantes que completen el programa y sus requisitos, asistiendo al menos a siete de las ocho sesiones, recibirán horas de servicio voluntario por su participación.

Haga clic aquí para obtener más información sobre Sages and Seekers.

Artículo traducido por María Camperos.