El Concejo Municipal de Park City aprueba el nuevo código de unidades de vivienda accesorias.

El Concejo Municipal de Park City aprobó el jueves una nueva ordenanza que permite unidades de vivienda accesorias independientes (detached accessory dwelling units o DADU, por sus siglas en inglés) en unifamiliares con terrenos de 11,000 pies cuadrados o más.

El cambio responde a la Ley del Senado 284 , una legislación de 2026 que exige a los municipios permitir unidades de vivienda independientes en terrenos donde ya se autorizan casas unifamiliares. La ley entró en vigor el 1 de octubre como parte de los esfuerzos del estado para hacer la vivienda más accesible.

Durante la reunión del concejo, la directora de planificación, Rebecca Ward, señaló que el nuevo código de la ciudad es el más restrictivo que permite el estado.

"Entre las pocas limitaciones que se aplicarían, se exige que la DADU tenga una altura máxima de 18 pies", explicó. "El estado sí permite que esta DADU sea apenas inferior al tamaño de la vivienda principal".

El código de la ciudad exige que la unidad se alquile por un periodo mínimo de 90 días consecutivos; los alquileres por noche no están permitidos. Además, los propietarios deben residir a tiempo completo en la propiedad.

Quienes deseen construir una DADU deberán someterse a una audiencia pública para que los vecinos puedan aportar sus comentarios.

El concejal Bill Ciraco declaró a KPCW que el nuevo código podría mitigar la escasez de vivienda en Park City.

"Esto brinda la posibilidad de que alguien con una propiedad que califique construya una casita en su terreno para mudarse allí y alquilar su casa principal, lo que también ayuda con el problema de vivienda para las familias", afirmó el 2 de octubre en el programa Local News Hour de KPCW .

Ciraco aclaró que la ordenanza municipal no anula las restricciones de las asociaciones de propietarios (HOA) que prohíban las unidades de vivienda accesorias.

Ward añadió que las unidades independientes representan ahora una de las tres vías para que los propietarios de Park City agreguen una unidad accesoria, cada una con requisitos distintos.

El concejo aprobó la nueva ordenanza de manera unánime y acordó debatir posibles incentivos para las unidades accesorias en el futuro.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

