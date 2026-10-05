Lectores conocen la nueva biblioteca de Kimball Junction y y ofrecen su ayuda

Cerca de 200 personas acortaron la distancia entre el edificio Sheldon Richins y la antigua sede de Skullcandy en Kimball Junction durante la tarde del 3 de octubre.

El espacio de oficinas tecnológicas, convertido ahora en un centro gubernamental, se conoce como el centro PEAK.

La biblioteca del condado de Summit se ha trasladado al primer piso y, para conmemorar este logro, los residentes formaron una brigada de libros. Jane Pearson, de 10 años y vecina de Jeremy Ranch, explicó cómo funciona la iniciativa.

"La brigada de libros es buena porque así no tienen que traer camiones de volteo llenos de libros y volcarlos dentro de la biblioteca", comentó. "Es bastante inteligente porque la gente ayuda, y todo avanza más rápido y de forma mucho más fácil. Además, nadie tiene que desplazarse; solo tienen que ponerse en fila".

1 of 4 — PA030108.JPG Summit County Library Director Dan Compton kicks off the Oct. 3, 2026, book brigade behind the Sheldon Richins Building in Kimball Junction. Connor Thomas / KPCW 2 of 4 — PA030112.JPG Members of the Oct. 3, 2026, book brigade pass a paperback toward the PEAK Center, the new Kimball Junction library branch. Connor Thomas / KPCW 3 of 4 — PA030121.JPG Members of the Oct. 3, 2026, book brigade in Kimball Junction pose with one of the 24 One Book One Community titles. Connor Thomas / KPCW 4 of 4 — PA030060.JPG Rotarians gather outside the PEAK Center before beginning the book brigade Oct. 3, 2026. Connor Thomas / KPCW

Los miembros del club rotario Park City Noon formaron la vanguardia de la brigada de libros, entre ellos Brian Buck, investigador del Museo de Park City.

"Park City cuenta con la tradición de realizar brigadas de libros, y la Biblioteca de Park City lo ha hecho en varias ocasiones en las que se pasaron a mano todos los libros de la colección", comentó Buck a KPCW. "Sin embargo, en aquel entonces las bibliotecas eran mucho más pequeñas. Esta biblioteca posee un acervo de más de 50,000 ejemplares".

Por ello, en esta ocasión los residentes trasladaron a mano 24 títulos pertenecientes al club de lectura anual del condado, One Book One Community.

El evento del sábado también representó una oportunidad para que numerosos residentes conocieran el interior del centro PEAK por primera vez.

1 of 4 — PA030075.JPG Visitors to the Kimball Junction library enjoy a view of Iron Mountain and the Snyderville Basin Oct. 3, 2026. Connor Thomas / KPCW 2 of 4 — PA030081.JPG Readers visit the children's section of the Kimball Junction library Oct. 3, 2026. Connor Thomas / KPCW 3 of 4 — PA030072.JPG The new stacks at the Kimball Junction library are seen Oct. 3, 2026. Connor Thomas / KPCW 4 of 4 — PA030064.JPG The PEAK Center auditorium, seen under construction Oct. 3, 2026, is slated to hold 250 people for events such as Summit County Council meetings. Connor Thomas / KPCW

El director de la biblioteca, Dan Compton, señaló que la sucursal de Kimball Junction no abrirá sus puertas sino hasta dentro de un par de semanas. Si bien la biblioteca en sí ya está lista para operar, el área del nuevo auditorio continúa en proceso de acondicionamiento.

Mientras el condado aguarda la emisión del certificado de habitabilidad que permita la apertura oficial del inmueble, la biblioteca mantendrá en funcionamiento su unidad móvil (bookmobile) desde el estacionamiento del edificio Richins.

Los lectores podrán recoger sus libros reservados en el colorido camión, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.