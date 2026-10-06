Ivory Homes reactiva su iniciativa para convertir a Browns Canyon en municipio

Una polémica ley de Utah de 2024 permite que dos municipios preliminares comiencen el proceso de municipalización (incorporation) cada año.

Las personas cuyos terrenos cumplen con los criterios de la ley pueden utilizarla para asumir el control de su propia zonificación e iniciar la construcción de nuevas viviendas u otros proyectos.

Eso es precisamente lo que la empresa Ivory Homes intentó hacer en Browns Canyon, quedando fuera por cuestión de minutos, o incluso segundos. Su solicitud fue la tercera en ingresar el día de Año Nuevo para constituir un municipio preliminar, por lo que fue rechazada.

Sin embargo, una de las dos solicitudes anteriores fue rechazada este verano .

Debido a esto, la Oficina de la Vicegobernadora de Utah acudió al siguiente en la lista, Ivory, firma que mantuvo su interés en dar curso a la solicitud presentada en enero.

"Nuestra oficina ha comenzado a procesar su solicitud de factibilidad", declaró la portavoz de la vicegobernadora, Amy Iverson, en un correo electrónico el 5 de octubre.

Mientras tanto, Ivory Homes también ha solicitado al condado de Summit una nueva zonificación que podría abrir el camino para la construcción de entre 2,300 y 3,000 unidades en las inmediaciones de Browns Canyon Road.

La empresa constructora sostiene que sigue prefiriendo una rezonificación antes que la municipalización del pueblo . No obstante, cuando la Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit votó en contra de la nueva zonificación , la empresa comunicó a los líderes estatales que la vía del municipio preliminar sería "el único camino a seguir".

Antes de que se reactivara la solicitud de Ivory, el concejal del condado de Summit, Chris Robinson, conversó con KPCW en septiembre sobre la estrategia de municipalización.

"En general, es una especie de enfoque de dos vías: si eres un desarrollador inmobiliario, intentas actuar con amabilidad entrando por la puerta principal con una propuesta, por decirlo eufemísticamente, ambiciosa. Y luego, bajo la manga, mantienes la esperanza de una estrategia del tipo la zanahoria y el garrote", comentó Robinson el 24 de septiembre en el programa Local News Hour de KPCW. "Tienes un garrote bastante convincente allí si logras hacer pasar la propuesta por la oficina de la vicegobernadora".

Por su parte, el presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas, afirmó que "no se trata de una medida de presión, sino de un plan de respaldo". Asimismo, expresó de forma independiente su decepción ante la recomendación desfavorable de la comisión de planificación.

"Incluso si recomendaban un rechazo, podrían haber dicho: 'Pero si el concejo del condado va a adoptar una zonificación, estas son las cosas que nos gustaría ver en ella, o los aspectos que nos preocuparían'", declaró Gamvroulas a KPCW el 5 de octubre. "Pero no lo hicieron, por lo que simplemente tendremos que ver si podemos resolver las cosas con el concejo del condado".

La primera reunión del desarrollador con el concejo del condado aún no ha sido programada.

Tanto la solicitud de municipalización que presentó Ivory como la solicitud relacionada con la zonificación ante el condado de Summit llevan por nombre "Lost Creek". Ambas abarcan una extensión de entre 400 y 500 acres, aunque difieren en su densidad.

La solicitud de Ivory ante el estado proyecta 510 unidades de vivienda, con una mezcla de casas unifamiliares y adosadas (townhomes). La mitad de las unidades se destinarían a alquileres por noche y 52 serían de interés social (affordable housing).

Una rezonificación por parte del condado podría autorizar miles de unidades en terrenos clasificados actualmente para una sola unidad por cada 80 acres.

Sin embargo, incluso en el caso de seguir la ruta de rezonificación del condado, Gamvroulas señaló que la intención de Ivory es que Lost Creek termine por municipalizarse eventualmente. Indicó que la comunidad debería ser capaz de prestar sus propios servicios municipales y no depender del gobierno del condado a largo plazo.

Ivory Homes impulsa este desarrollo en representación de los propietarios de los terrenos, pertenecientes a las familias Garff y Rogers, quienes han sido dueñas de tierras en la zona durante décadas .

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

